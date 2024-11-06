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Взрывы и эвакуация – на севере Крыма будут ловить террористов - РИА Новости Крым, 06.11.2024
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Взрывы и эвакуация – на севере Крыма будут ловить террористов
Взрывы и эвакуация – на севере Крыма будут ловить террористов - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Взрывы и эвакуация – на севере Крыма будут ловить террористов
В пятницу, 8 ноября, на севере Крыма ограничат въезд в одно из сел, проведут учебную эвакуацию жителей, а также будут стрелять. Все это – часть... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T17:26
2024-11-06T17:39
крым
армянск
антитеррор
безопасность республики крым и севастополя
василий телиженко
новости крыма
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу, 8 ноября, на севере Крыма ограничат въезд в одно из сел, проведут учебную эвакуацию жителей, а также будут стрелять. Все это – часть антитеррористических учений, сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко.По его данным, тренировки военных на территории села Перекоп начнутся с 9:00 и продлятся до 20:00.Он призвал жителей соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, а также доверять только информации из официальных источников. 1 ноября подобные учения проходили под Алуштой. Там военные также закрывали дорогу на Судак, эвакуировали население и тренировались ликвидировать угрозы теракта.С 17 сентября в Крыму проходили масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Военные отработали действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. Бойцы теробороны совместно с подразделениями Министерства обороны, Росгвардии и МВД отработали совместные мероприятия по противодействию противнику.В рамках учений блокировались административные районы полуострова, как с материковой части, так и со стороны моря. На Южном берегу и на востоке полуострова устанавливали блокпосты, транспортные средства проходили досмотр.В учениях приняли участие более 500 военнослужащих.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозуДиверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаПопытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в Крыму
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крым, армянск, антитеррор, безопасность республики крым и севастополя, василий телиженко, новости крыма, армия и флот, учения, общество
Взрывы и эвакуация – на севере Крыма будут ловить террористов

На севере Крыма 8 ноября будут слышны взрывы и пройдет эвакуация населения

17:26 06.11.2024 (обновлено: 17:39 06.11.2024)
 
© РИА Новости КрымУчения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
Учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу, 8 ноября, на севере Крыма ограничат въезд в одно из сел, проведут учебную эвакуацию жителей, а также будут стрелять. Все это – часть антитеррористических учений, сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко.
По его данным, тренировки военных на территории села Перекоп начнутся с 9:00 и продлятся до 20:00.
"Учения будут проводиться с применением средств имитации и холостой стрельбы. В ходе проведения учебных мероприятий будут слышны звуки выстрелов и взрывов. На время проведения мероприятия сотрудниками дорожно-патрульной службы будет ограничено движение автотранспортных средств на въезде и выезде села Перекоп. Также будет проводиться учебная эвакуация населения", - сообщил мэр в своем Telegram-канале.
Он призвал жителей соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, а также доверять только информации из официальных источников.
1 ноября подобные учения проходили под Алуштой. Там военные также закрывали дорогу на Судак, эвакуировали население и тренировались ликвидировать угрозы теракта.
С 17 сентября в Крыму проходили масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Военные отработали действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. Бойцы теробороны совместно с подразделениями Министерства обороны, Росгвардии и МВД отработали совместные мероприятия по противодействию противнику.
В рамках учений блокировались административные районы полуострова, как с материковой части, так и со стороны моря. На Южном берегу и на востоке полуострова устанавливали блокпосты, транспортные средства проходили досмотр.
В учениях приняли участие более 500 военнослужащих.
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КрымАрмянскАнтитеррорБезопасность Республики Крым и СевастополяВасилий ТелиженкоНовости КрымаАрмия и флотУченияОбщество
 
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17:26Взрывы и эвакуация – на севере Крыма будут ловить террористов
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