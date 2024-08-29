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Вторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу - РИА Новости Крым, 29.08.2024
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Вторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу
Вторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Вторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу
Крым надежно защищен на всех направлениях, никакая сухопутная операция противника полуострову не грозит. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T11:37
2024-08-29T11:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Крым надежно защищен на всех направлениях, никакая сухопутная операция противника полуострову не грозит. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Глава РК заверил, что эффективное взаимодействие органов власти с силовыми структурами и Минобороны в части безопасности Крыма и его жителей полностью налажено."У нас с точки зрения боевого блока сформирована группа офицеров - руководители ФСБ, МВД, Минобороны, Следственного комитета, прокуратуры, Росгвардии. Мы сегодня один кулак, все смотрят в одну сторону и в одном направлении, координация происходит в течение семи-десяти минут по любому вопросу", - отметил он.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов ранее высказал мнение, что попытка вторжения украинских войск в Крым маловероятна, однако полуострову нужно быть готовым к любым провокациям киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:В акватории Севастополя уничтожены три безэкипажных катера и четыре дронаВ Крыму создают дополнительные фортификации - АксеновВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
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РИА Новости Крым
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96
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безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, крым, новости крыма, атаки всу на крым
Вторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу

Вторжение ВСУ Крыму не грозит – Аксенов

11:37 29.08.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Крым надежно защищен на всех направлениях, никакая сухопутная операция противника полуострову не грозит. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Могу вас заверить в одном – никакая сухопутная операция Крыму не угрожает. Мы полностью готовы на любом без исключения направлении. Полностью держим руку на пульсе, никаких неожиданностей в данном случае не будет. Готовы ко всему, враг не пройдет, крымчане могут спать спокойно", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
Глава РК заверил, что эффективное взаимодействие органов власти с силовыми структурами и Минобороны в части безопасности Крыма и его жителей полностью налажено.
"У нас с точки зрения боевого блока сформирована группа офицеров - руководители ФСБ, МВД, Минобороны, Следственного комитета, прокуратуры, Росгвардии. Мы сегодня один кулак, все смотрят в одну сторону и в одном направлении, координация происходит в течение семи-десяти минут по любому вопросу", - отметил он.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов ранее высказал мнение, что попытка вторжения украинских войск в Крым маловероятна, однако полуострову нужно быть готовым к любым провокациям киевского режима.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяСергей АксеновКрымНовости КрымаАтаки ВСУ на Крым
 
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