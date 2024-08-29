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Вторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу

Вторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Вторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу

Крым надежно защищен на всех направлениях, никакая сухопутная операция противника полуострову не грозит. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T11:37

2024-08-29T11:37

2024-08-29T11:37

безопасность республики крым и севастополя

сергей аксенов

крым

новости крыма

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Крым надежно защищен на всех направлениях, никакая сухопутная операция противника полуострову не грозит. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Глава РК заверил, что эффективное взаимодействие органов власти с силовыми структурами и Минобороны в части безопасности Крыма и его жителей полностью налажено."У нас с точки зрения боевого блока сформирована группа офицеров - руководители ФСБ, МВД, Минобороны, Следственного комитета, прокуратуры, Росгвардии. Мы сегодня один кулак, все смотрят в одну сторону и в одном направлении, координация происходит в течение семи-десяти минут по любому вопросу", - отметил он.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов ранее высказал мнение, что попытка вторжения украинских войск в Крым маловероятна, однако полуострову нужно быть готовым к любым провокациям киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:В акватории Севастополя уничтожены три безэкипажных катера и четыре дронаВ Крыму создают дополнительные фортификации - АксеновВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, крым, новости крыма, атаки всу на крым