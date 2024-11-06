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Девушка сорвалась со 100-метровой скалы на Южном берегу Крыма
Девушка сорвалась со 100-метровой скалы на Южном берегу Крыма - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Девушка сорвалась со 100-метровой скалы на Южном берегу Крыма
Девушка сорвалась со скалы во время подъема на гору Челеби-Яурн-Бели на южном побережье Крымского полуострова. Об этом сообщает Главк МЧС России по Севастополю. РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T18:21
2024-11-06T18:21
2024-11-06T18:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Девушка сорвалась со скалы во время подъема на гору Челеби-Яурн-Бели на южном побережье Крымского полуострова. Об этом сообщает Главк МЧС России по Севастополю.Информация о происшествии поступила в среду около 14:20. К месту выдвинулись специалисты аварийно-спасательной части МЧС России по Севастополю и Спасательной службы города.Пострадавшую подняли наверх с помощью лебедки и передали медикам для последующей госпитализации.Ранее спасатели оказали помощь мальчику, который во время прогулки с мамой по неосторожности упал со склона горы Крестовая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел сфотографироваться и упал в обрыв: в Крымских горах погиб туристМужчина сорвался с 15-метровой скалы на горе Чатыр-Даг в КрымуВ лесу под Бахчисараем спасли мужчину с собакой
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Девушка сорвалась со 100-метровой скалы на Южном берегу Крыма
Девушка сорвалась в обрыв с горы Челеби-Яурн-Бели в Крыму