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Девушка сорвалась со 100-метровой скалы на Южном берегу Крыма

Девушка сорвалась со 100-метровой скалы на Южном берегу Крыма - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Девушка сорвалась со 100-метровой скалы на Южном берегу Крыма

Девушка сорвалась со скалы во время подъема на гору Челеби-Яурн-Бели на южном побережье Крымского полуострова. Об этом сообщает Главк МЧС России по Севастополю. РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T18:21

2024-11-06T18:21

2024-11-06T18:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Девушка сорвалась со скалы во время подъема на гору Челеби-Яурн-Бели на южном побережье Крымского полуострова. Об этом сообщает Главк МЧС России по Севастополю.Информация о происшествии поступила в среду около 14:20. К месту выдвинулись специалисты аварийно-спасательной части МЧС России по Севастополю и Спасательной службы города.Пострадавшую подняли наверх с помощью лебедки и передали медикам для последующей госпитализации.Ранее спасатели оказали помощь мальчику, который во время прогулки с мамой по неосторожности упал со склона горы Крестовая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел сфотографироваться и упал в обрыв: в Крымских горах погиб туристМужчина сорвался с 15-метровой скалы на горе Чатыр-Даг в КрымуВ лесу под Бахчисараем спасли мужчину с собакой

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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