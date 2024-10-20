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В лесу под Бахчисараем спасли мужчину с собакой

В лесу под Бахчисараем спасли мужчину с собакой - РИА Новости Крым, 20.10.2024

В лесу под Бахчисараем спасли мужчину с собакой

Мужчину и его четвероногого друга, которые заблудись в лесу во время прогулки, оперативно нашли и выведи к селу сотрудники крымского главка МЧС России. Об этом... РИА Новости Крым, 20.10.2024

2024-10-20T10:24

2024-10-20T10:24

2024-10-20T10:24

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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Мужчину и его четвероногого друга, которые заблудись в лесу во время прогулки, оперативно нашли и выведи к селу сотрудники крымского главка МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.Четверо спасателей оперативно выдвигались на поиски потерявшихся в лесу в районе села Скалистое Бахчисарайского района.Всего в текущем году в лесах и горах Крыма уже были спасены 103 человека, уточнили в пресс-службе.Накануне спасатели Крыма выручили из беды двух пожилых женщин, которые отстали от туристической группы и заблудились в районе горы Ай-Петри. Ранее в Белогорском районе Крыма сотрудники МЧС оказали помощь трем мужчинам, которые заблудились в лесу, блуждая в поисках грибов.Читайте также на РИА Новости Крым:Снимите нас немедленно: спасатель об ошибках туристов в горах КрымаВ Крыму продлили запрет на посещение лесовВ Минздраве рассказали о самом опасном грибе и о последствиях отравления

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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