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В лесу под Бахчисараем спасли мужчину с собакой - РИА Новости Крым, 20.10.2024
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В лесу под Бахчисараем спасли мужчину с собакой
В лесу под Бахчисараем спасли мужчину с собакой - РИА Новости Крым, 20.10.2024
В лесу под Бахчисараем спасли мужчину с собакой
Мужчину и его четвероногого друга, которые заблудись в лесу во время прогулки, оперативно нашли и выведи к селу сотрудники крымского главка МЧС России. Об этом... РИА Новости Крым, 20.10.2024
2024-10-20T10:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Мужчину и его четвероногого друга, которые заблудись в лесу во время прогулки, оперативно нашли и выведи к селу сотрудники крымского главка МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.Четверо спасателей оперативно выдвигались на поиски потерявшихся в лесу в районе села Скалистое Бахчисарайского района.Всего в текущем году в лесах и горах Крыма уже были спасены 103 человека, уточнили в пресс-службе.Накануне спасатели Крыма выручили из беды двух пожилых женщин, которые отстали от туристической группы и заблудились в районе горы Ай-Петри. Ранее в Белогорском районе Крыма сотрудники МЧС оказали помощь трем мужчинам, которые заблудились в лесу, блуждая в поисках грибов.Читайте также на РИА Новости Крым:Снимите нас немедленно: спасатель об ошибках туристов в горах КрымаВ Крыму продлили запрет на посещение лесовВ Минздраве рассказали о самом опасном грибе и о последствиях отравления
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гу мчс рф по республике крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), бахчисарай, новости крыма, крым, происшествия
В лесу под Бахчисараем спасли мужчину с собакой

В Крыму спасатели нашли в лесу мужчину с собакой

10:24 20.10.2024
 
© МЧС РоссииВ лесу под Бахчисараем спасли мужчину с собакой
В лесу под Бахчисараем спасли мужчину с собакой
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Мужчину и его четвероногого друга, которые заблудись в лесу во время прогулки, оперативно нашли и выведи к селу сотрудники крымского главка МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.
Четверо спасателей оперативно выдвигались на поиски потерявшихся в лесу в районе села Скалистое Бахчисарайского района.
"Мужчина ушел гулять в лес с собакой и с наступлением темного времени суток не смог найти обратный путь. Спасатели "прочесали" территорию. Турист и его верный друг оперативно найдены", - говорится в Telegram-сообщении ведомства.
Всего в текущем году в лесах и горах Крыма уже были спасены 103 человека, уточнили в пресс-службе.
Накануне спасатели Крыма выручили из беды двух пожилых женщин, которые отстали от туристической группы и заблудились в районе горы Ай-Петри. Ранее в Белогорском районе Крыма сотрудники МЧС оказали помощь трем мужчинам, которые заблудились в лесу, блуждая в поисках грибов.
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