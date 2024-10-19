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Отстали от группы: двух пожилых туристок спасли в горах Крыма

Отстали от группы: двух пожилых туристок спасли в горах Крыма - РИА Новости Крым, 19.10.2024

Отстали от группы: двух пожилых туристок спасли в горах Крыма

Спасатели Крыма выручили из беды двух пожилых женщин, которые отстали от туристической группы и заблудились в районе горы Ай-Петри. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T13:51

2024-10-19T13:51

2024-10-19T13:51

"крым-спас"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Спасатели Крыма выручили из беды двух пожилых женщин, которые отстали от туристической группы и заблудились в районе горы Ай-Петри. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС.75-летнюю туристку нашли накануне вечером и транспортировали в безопасное место. Ее 82-летнюю попутчицу нашли утром в субботу и вывезли на квадроцикле из гороно-лесной местности. В медицинской помощи женщины не нуждались.В спасательной операции задействовали 13 человек личного состава и три единицы техники.В пресс-службе также отметили, что группа не была зарегистрирована на сайте МЧС России.Ранее в Белогорском районе Крыма спасатели оказали помощь трем мужчинам, которые отправились в лес за грибами и заблудились.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снимите нас немедленно: спасатель об ошибках туристов в горах КрымаНочь под дождем: в Крыму спасли заблудившегося грибникаВ России появились органические грибы – что это такое

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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