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Отстали от группы: двух пожилых туристок спасли в горах Крыма - РИА Новости Крым, 19.10.2024
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Отстали от группы: двух пожилых туристок спасли в горах Крыма
Отстали от группы: двух пожилых туристок спасли в горах Крыма - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Отстали от группы: двух пожилых туристок спасли в горах Крыма
Спасатели Крыма выручили из беды двух пожилых женщин, которые отстали от туристической группы и заблудились в районе горы Ай-Петри. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T13:51
2024-10-19T13:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Спасатели Крыма выручили из беды двух пожилых женщин, которые отстали от туристической группы и заблудились в районе горы Ай-Петри. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС.75-летнюю туристку нашли накануне вечером и транспортировали в безопасное место. Ее 82-летнюю попутчицу нашли утром в субботу и вывезли на квадроцикле из гороно-лесной местности. В медицинской помощи женщины не нуждались.В спасательной операции задействовали 13 человек личного состава и три единицы техники.В пресс-службе также отметили, что группа не была зарегистрирована на сайте МЧС России.Ранее в Белогорском районе Крыма спасатели оказали помощь трем мужчинам, которые отправились в лес за грибами и заблудились.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снимите нас немедленно: спасатель об ошибках туристов в горах КрымаНочь под дождем: в Крыму спасли заблудившегося грибникаВ России появились органические грибы – что это такое
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"крым-спас", гу мчс рф по республике крым, ай-петри, происшествия, новости крыма, крым
Отстали от группы: двух пожилых туристок спасли в горах Крыма

В районе горы Ай-Петри в Крыму спасли двух туристок 82-х и 75-ти лет

13:51 19.10.2024
 
© РИА Новости . Michail Patlis / Перейти в фотобанкСклон горы Ай-Петри с замерзшим стометровым водопадом Учан-Су в Крыму
Склон горы Ай-Петри с замерзшим стометровым водопадом Учан-Су в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Michail Patlis
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Спасатели Крыма выручили из беды двух пожилых женщин, которые отстали от туристической группы и заблудились в районе горы Ай-Петри. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС.
"В районе горы Ай-Петри спасены две женщины. Обе были в организованной группе, но отстали и разделились. На их поиски накануне были отправлены подразделения части горной поисково-спасательной Специализированного отряда и учреждения "КРЫМ-СПАС", - говорится в сообщении.
75-летнюю туристку нашли накануне вечером и транспортировали в безопасное место. Ее 82-летнюю попутчицу нашли утром в субботу и вывезли на квадроцикле из гороно-лесной местности. В медицинской помощи женщины не нуждались.
В спасательной операции задействовали 13 человек личного состава и три единицы техники.
В пресс-службе также отметили, что группа не была зарегистрирована на сайте МЧС России.
Ранее в Белогорском районе Крыма спасатели оказали помощь трем мужчинам, которые отправились в лес за грибами и заблудились.
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