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В горах Крыма 5 часов искали заблудившихся грибников
В горах Крыма 5 часов искали заблудившихся грибников - РИА Новости Крым, 14.10.2024
В горах Крыма 5 часов искали заблудившихся грибников
В Белогорском районе дважды за сутки искали людей, которые отправились за грибами в горно-лесную местность и заблудились. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T11:29
2024-10-14T11:29
2024-10-14T11:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Белогорском районе дважды за сутки искали людей, которые отправились за грибами в горно-лесную местность и заблудились. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Накануне помощь понадобилась двоим грибникам в районе села Курортное.Как уточнили в ведомстве, поисковые работы осложнялись отсутствием связи с заблудившимися и наступлением темноты.Аналогичный случай произошел на плато Караби-Яйла. Сбившегося с тропы мужчину оперативно отыскали и доставили в безопасное место, помощь врачей ему также не потребовалась.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снимите нас немедленно: спасатель об ошибках туристов в горах КрымаНочь под дождем: в Крыму спасли заблудившегося грибникаВ России появились органические грибы – что это такое
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крым, новости крыма, происшествия, мчс крыма, леса крыма, белогорский район
В горах Крыма 5 часов искали заблудившихся грибников
В горах Крыма спасатели 5 часов искали двоих заблудившихся грибников
11:29 14.10.2024 (обновлено: 11:30 14.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Белогорском районе дважды за сутки искали людей, которые отправились за грибами в горно-лесную местность и заблудились. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
Накануне помощь понадобилась двоим грибникам в районе села Курортное.
"Для проведения поисково-спасательных работ выезжали сотрудники Белогорского и Симферопольского аварийно-спасательных отрядов, а также два специалиста от регионального отделения "РОССОЮЗСПАС". В результате поисковых работ грибники были найдены спустя 5 часов в 10 км от населенного пункта. В медпомощи они не нуждались", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, поисковые работы осложнялись отсутствием связи с заблудившимися и наступлением темноты.
Аналогичный случай произошел на плато Караби-Яйла. Сбившегося с тропы мужчину оперативно отыскали и доставили в безопасное место, помощь врачей ему также не потребовалась.
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