https://crimea.ria.ru/20241014/v-gorakh-kryma-5-chasov-iskali-zabludivshikhsya-gribnikov--1141065595.html

В горах Крыма 5 часов искали заблудившихся грибников

В горах Крыма 5 часов искали заблудившихся грибников - РИА Новости Крым, 14.10.2024

В горах Крыма 5 часов искали заблудившихся грибников

В Белогорском районе дважды за сутки искали людей, которые отправились за грибами в горно-лесную местность и заблудились. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T11:29

2024-10-14T11:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Белогорском районе дважды за сутки искали людей, которые отправились за грибами в горно-лесную местность и заблудились. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Накануне помощь понадобилась двоим грибникам в районе села Курортное.Как уточнили в ведомстве, поисковые работы осложнялись отсутствием связи с заблудившимися и наступлением темноты.Аналогичный случай произошел на плато Караби-Яйла. Сбившегося с тропы мужчину оперативно отыскали и доставили в безопасное место, помощь врачей ему также не потребовалась.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снимите нас немедленно: спасатель об ошибках туристов в горах КрымаНочь под дождем: в Крыму спасли заблудившегося грибникаВ России появились органические грибы – что это такое

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, происшествия, мчс крыма, леса крыма, белогорский район