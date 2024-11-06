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В Крыму выбрали председателя Счетной палаты - РИА Новости Крым, 06.11.2024
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В Крыму выбрали председателя Счетной палаты
В Крыму выбрали председателя Счетной палаты - РИА Новости Крым, 06.11.2024
В Крыму выбрали председателя Счетной палаты
должность председателя Счетной палаты Крыма назначен депутат Госсовета республики Сергей Додонов. Об этом сообщает Telegram-канал крымского парламента. РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T16:20
2024-11-06T16:20
сергей додонов
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
кадровые перестановки
счетная палата крыма
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. На должность председателя Счетной палаты Крыма назначен депутат Госсовета республики Сергей Додонов. Об этом сообщает Telegram-канал крымского парламента.Ранее в Госсовет поступило представление главы парламента Владимира Константинова назначит Додонова на эту должность.Анатолий Заиченко, который ранее возглавлял Счетную палату РК освобожден от должности в связи с истечением срока его пребывания. Он руководил Счетной палатой Крыма с 2014 года.Сергей Додонов родился 24 октября 1975 года в селе Сусанино Первомайского района Крымской области.В 1997 году окончил Крымский государственный аграрный университет по специальности учет и аудит, является кандидатом экономических наук.Трудовую деятельность начал с 1997 года ассистентом кафедры агробизнеса и ВЭД Крымского государственного аграрного университета.В 2019 году назначен заместителем председателя Комитета Государственного совета Республики Крым по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому воспитанию.С 2021 года - заместитель председателя Комитета по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому воспитанию.С 2022 по сентябрь 2024 года - председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике.Депутат Государственного Совета Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Красногвардейском районе Крыма выбрали главу администрацииВ Джанкойском районе Крыма избрали главу администрацииВ Севастополе представили нового межрайонного природоохранного прокурора
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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сергей додонов, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, счетная палата крыма, крым, новости крыма, государственный совет рк (госсовет)
В Крыму выбрали председателя Счетной палаты

Сергей Додонов назначен на должность председателя Счетной палаты Республики Крым

16:20 06.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПредседатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике Государственного Совета Республики Крым Сергей Додонов
Председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике Государственного Совета Республики Крым Сергей Додонов - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. На должность председателя Счетной палаты Крыма назначен депутат Госсовета республики Сергей Додонов. Об этом сообщает Telegram-канал крымского парламента.
"Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Сергея Додонова на должность председателя Счетной палаты Республики Крым сроком на пять лет", - говорится в сообщении.
Ранее в Госсовет поступило представление главы парламента Владимира Константинова назначит Додонова на эту должность.
Анатолий Заиченко, который ранее возглавлял Счетную палату РК освобожден от должности в связи с истечением срока его пребывания. Он руководил Счетной палатой Крыма с 2014 года.
Сергей Додонов родился 24 октября 1975 года в селе Сусанино Первомайского района Крымской области.
В 1997 году окончил Крымский государственный аграрный университет по специальности учет и аудит, является кандидатом экономических наук.
Трудовую деятельность начал с 1997 года ассистентом кафедры агробизнеса и ВЭД Крымского государственного аграрного университета.
В 2019 году назначен заместителем председателя Комитета Государственного совета Республики Крым по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому воспитанию.
С 2021 года - заместитель председателя Комитета по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому воспитанию.
С 2022 по сентябрь 2024 года - председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике.
Депутат Государственного Совета Республики Крым.
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