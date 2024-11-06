https://crimea.ria.ru/20241106/v-krymu-naznachat-novogo-glavu-schetnoy-palaty-1141639525.html

В Крыму назначат нового главу Счетной палаты

В Крыму назначат нового главу Счетной палаты - РИА Новости Крым, 06.11.2024

В Крыму назначат нового главу Счетной палаты

В Крыму назначат нового главу Счетной палаты в связи с окончанием срока полномочий действующего руководителя. Об этом сообщает пресс-служба Государственного... РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T09:43

2024-11-06T09:43

2024-11-06T09:43

сергей додонов

государственный совет рк (госсовет)

счетная палата крыма

анатолий заиченко

владимир константинов

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0f/1133573174_189:161:2789:1623_1920x0_80_0_0_de7154b168aaa2a91a2aab69c49fdb48.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму назначат нового главу Счетной палаты в связи с окончанием срока полномочий действующего руководителя. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Совета Республики Крым.Уточняется, что замещавший ранее эту должность Анатолий Заиченко покидает пост в связи с истечением срока его пребывания в должности.Заиченко возглавлял Счетную палату республики с 2019 года в соответствии с постановлением Госсовета республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Замглавы Счетной палаты Крыма ушел в отставкуСчетная палата Крыма: итоги и планыКрымский парламентарий Чебышев досрочно сложил мандат

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей додонов, государственный совет рк (госсовет), счетная палата крыма, анатолий заиченко, владимир константинов, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, новости крыма, крым