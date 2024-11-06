https://crimea.ria.ru/20241106/v-krymu-naznachat-novogo-glavu-schetnoy-palaty-1141639525.html
В Крыму назначат нового главу Счетной палаты
В Крыму назначат нового главу Счетной палаты - РИА Новости Крым, 06.11.2024
В Крыму назначат нового главу Счетной палаты
В Крыму назначат нового главу Счетной палаты в связи с окончанием срока полномочий действующего руководителя. Об этом сообщает пресс-служба Государственного... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T09:43
2024-11-06T09:43
2024-11-06T09:43
сергей додонов
государственный совет рк (госсовет)
счетная палата крыма
анатолий заиченко
владимир константинов
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму назначат нового главу Счетной палаты в связи с окончанием срока полномочий действующего руководителя. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Совета Республики Крым.Уточняется, что замещавший ранее эту должность Анатолий Заиченко покидает пост в связи с истечением срока его пребывания в должности.Заиченко возглавлял Счетную палату республики с 2019 года в соответствии с постановлением Госсовета республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Замглавы Счетной палаты Крыма ушел в отставкуСчетная палата Крыма: итоги и планыКрымский парламентарий Чебышев досрочно сложил мандат
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РИА Новости Крым
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сергей додонов, государственный совет рк (госсовет), счетная палата крыма, анатолий заиченко, владимир константинов, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, новости крыма, крым
В Крыму назначат нового главу Счетной палаты
На должность главы Счетной палаты Крыма предложили депутата Госсовета РК Сергея Додонова