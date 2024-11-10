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Дети из Белгородской области стали победителями конкурса в "Артеке" - РИА Новости Крым, 10.11.2024
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Дети из Белгородской области стали победителями конкурса в "Артеке"
Дети из Белгородской области стали победителями конкурса в "Артеке" - РИА Новости Крым, 10.11.2024
Дети из Белгородской области стали победителями конкурса в "Артеке"
Накануне из "Артека" вернулись 56 детей из Белгородской области – они участвовали в финале Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди школьников 8-10... РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T22:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Накануне из "Артека" вернулись 56 детей из Белгородской области – они участвовали в финале Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди школьников 8-10 классов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В качестве приза семь десятиклассников получили сертификаты на сумму 1 миллион рублей, трое обучающихся 8-9 классов – по 200 тысяч рублей. 24 призера из 10 класса награждены сертификатами на 200 тысяч рублей, 22 призера из 8-9 классов – на 100 тысяч рублей, перечислил глава региона.И подчеркнул, что ребята смогут потратить средства на образование и личное развитие. Также у всех финалистов есть возможность отправиться в авторские туры по России от программы "Больше, чем путешествие".Губернатор рассказал, что Белгородские школы в этом году стали лучшими школами России: абсолютный победитель – Центр образования № 6 "Перспектива" города Белгорода, вторую строчку в рейтинге занял лицей № 9 областной столицы. Победители получат по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды и реализацию проектов.Также Белгородская область вошла в топ-10 регионов по количеству победителей пятого сезона "Большой перемены".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мдц "артек", новости крыма, крым, новости, белгородская область
Дети из Белгородской области стали победителями конкурса в "Артеке"

В "Артеке" 56 детей из Белгородской области приняли участие в конкурсе "Большая перемена"

22:04 10.11.2024 (обновлено: 22:07 10.11.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ "Артеке" 56 детей из Белгородской области приняли участие в конкурсе "Большая перемена"
В Артеке 56 детей из Белгородской области приняли участие в конкурсе Большая перемена
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Накануне из "Артека" вернулись 56 детей из Белгородской области – они участвовали в финале Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди школьников 8-10 классов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Ребята показали отличный результат: 10 из них стали победителями, 46 – призерами! Это школьники из Белгорода, Старого Оскола, Губкина, Нового Оскола, Алексеевки, Белгородского района", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
В качестве приза семь десятиклассников получили сертификаты на сумму 1 миллион рублей, трое обучающихся 8-9 классов – по 200 тысяч рублей. 24 призера из 10 класса награждены сертификатами на 200 тысяч рублей, 22 призера из 8-9 классов – на 100 тысяч рублей, перечислил глава региона.
И подчеркнул, что ребята смогут потратить средства на образование и личное развитие. Также у всех финалистов есть возможность отправиться в авторские туры по России от программы "Больше, чем путешествие".
Губернатор рассказал, что Белгородские школы в этом году стали лучшими школами России: абсолютный победитель – Центр образования № 6 "Перспектива" города Белгорода, вторую строчку в рейтинге занял лицей № 9 областной столицы. Победители получат по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды и реализацию проектов.
Также Белгородская область вошла в топ-10 регионов по количеству победителей пятого сезона "Большой перемены".
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