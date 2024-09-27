https://crimea.ria.ru/20240927/umerla-zvezda-filmov-o-garri-pottere-meggi-smit-1140687938.html

Умерла звезда фильмов о Гарри Поттере Мэгги Смит

Умерла звезда фильмов о Гарри Поттере Мэгги Смит - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Умерла звезда фильмов о Гарри Поттере Мэгги Смит

Британская актриса Мэгги Смит, наиболее известная по роли профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере, скончалась в возрасте 89 лет, сообщает телеканал Sky РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T16:25

2024-09-27T16:25

2024-09-27T16:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Британская актриса Мэгги Смит, наиболее известная по роли профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере, скончалась в возрасте 89 лет, сообщает телеканал Sky News.Мэгги Смит (полное имя Маргарет Натали Смит) родилась 28 декабря 1934 года в Англии.Училась в Оксфордской средней школе, закончила факультет драмы Оксфордского университета, где и состоялся ее сценический дебют.Первое выступление Мэгги Смит на профессиональной сцене состоялось в 1952 году – она сыграла Виолу в пьесе Шекспира "Двенадцатая ночь".Как актриса кино Мэгги Смит дебютировала в 1956 году в эпизоде фильма "Ребенок в доме". Тогда же играла в комедийном ревю на Бродвее "Новые лица".С 1959 года Мегги Смит начала выступать на сцене лондонского театра Олд Вик, играла в Королевском шекспировском театре.В 1963 году успехом актрисы стала роль Дездемоны в спектакле "Отелло" в Национальном театре.Среди ее премий: London Evening Standard Award в 1962 году в номинации "Лучшая актриса", премия Variety Club Award в 1963 году в аналогичной номинации, также она была номинирована на премии "Золотой глобус" в 1964 и в 1966 годах.Свой первый "Оскар" Смит получила в 1970 году за главную роль в фильме "Расцвет мисс Джин Броуди". Второй "Оскар" ей вручили в 1979 году за роль второго плана в фильме "Калифорнийский номер".Мэгги Смит играла в экранизациях романов Агаты Кристи "Смерть на Ниле" и "Зло под солнцем", киносказке "Таинственный сад", драме "Площадь Вашингтона", мелодраме "Комната с видом".В 1990 году актриса сыграла настоятельницу в комедии Вупи Голдберг "Действуй, сестра" и "Действуй, сестра 2".В экранизации серии романов о Гарри Поттере Мэгги Смит играла строгого профессора Минерву МакГонагалл.В 2010-2014 годах Смит снималась в телевизионном сериале "Аббатство Даунтон". За роль в этом фильме в 2013 году она получила "Золотой глобус" как "лучшая актриса второго плана мини-сериала или фильма на ТВ".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20230928/umer-akter-maykl-gembon-sygravshiy-dambldora-v-filmakh-o-garri-pottere-1131728974.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино, искусство , культура, великобритания, утраты, память, в мире