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Главные новости Крыма: 27 сентября - РИА Новости Крым, 27.09.2024
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Главные новости Крыма: 27 сентября
Главные новости Крыма: 27 сентября - РИА Новости Крым, 27.09.2024
Главные новости Крыма: 27 сентября
Главу Молочненского сельского поселения Александра Хоменко нашли мертвым. Двое агентов украинских спецслужб задержаны в Крыму по обвинению в госизмене и... РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T22:33
2024-09-27T22:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Главу Молочненского сельского поселения Александра Хоменко нашли мертвым. Двое агентов украинских спецслужб задержаны в Крыму по обвинению в госизмене и шпионаже. Министром сельского хозяйства Республики Крым стал Денис Кратюк, а главой Евпаторийского горсовета Галина Герасимова. 61 миллион туристов посетили крымские курорты за десять лет в составе России. в Ливадии открыли памятник императрице Марии Александровне.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Дело о гибели ХоменкоГлаву Молочненского сельского поселения Александра Хоменко нашли мертвым. Трагедия произошла вчера, правоохранители проводят проверку, работают с коллегами и родственниками, сообщил РИА Новости Крым в пятницу источник, близкий к семье. Администрация Молочненского сельского поселения в своих соцсетях выразила соболезнования родным и близким Хоменко.Украинские шпионыВ Крыму задержаны два агента украинских спецслужб, их обвиняют в госизмене и шпионаже, сообщили в управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю. Один из задержанных – 45-летний крымчанин, который по открытому GSM-каналу мобильной связи самостоятельно позвонил на телефон горячей линии Службы безопасности Украины и предложил свою помощь противнику. Второй – 43-летний иностранец, который также самостоятельно вызвался помогать представителям Главного управления разведки министерства обороны Украины. Фигуранты передавили вражескому режиму данные о перемещении эшелонов военной техники и сведения о географических координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста.Назначения в КрымуМинистром сельского хозяйства Республики Крым назначен Денис Кратюк, ранее возглавлявший Симферопольский район. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте крымского правительства. В Евпатории выбрали главу муниципального образования - председателя горсовета. Этот пост заняла Галина Герасимова. О назначении в пятницу сообщил заместитель главы администрации города Иван Просоедов.Туристическая статистика61 миллион туристов посетили крымские курорты за десять лет в составе Российской Федерации. Такие цифры озвучил в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов. Это больше, чем население Италии или ЮАР, отметил он, и добавил, что около 4,6 миллиона туристов посетили регион с 1 января по 1 сентября текущего года.Памятник в ЛивадииВ Ливадии 27 сентября открыли памятник императрице Марии Александровне в честь 200-летия со дня рождения государыни. Памятник открыт Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Его установили рядом с Крестовоздвиженской церковью в дань уважения императрице Марии Александровне, ее делам милосердия и благотворительности, заботам о жителях Ливадии.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240927/baba-yaga-i-fpv-so-svastikoy-v-krymu-pokazali-trofeynoe-oruzhie-vsu-1140691243.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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главное за день, крым, новости крыма, общество, новости
Главные новости Крыма: 27 сентября

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 27 сентября

22:33 27.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Главу Молочненского сельского поселения Александра Хоменко нашли мертвым. Двое агентов украинских спецслужб задержаны в Крыму по обвинению в госизмене и шпионаже. Министром сельского хозяйства Республики Крым стал Денис Кратюк, а главой Евпаторийского горсовета Галина Герасимова. 61 миллион туристов посетили крымские курорты за десять лет в составе России. в Ливадии открыли памятник императрице Марии Александровне.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Дело о гибели Хоменко

Главу Молочненского сельского поселения Александра Хоменко нашли мертвым. Трагедия произошла вчера, правоохранители проводят проверку, работают с коллегами и родственниками, сообщил РИА Новости Крым в пятницу источник, близкий к семье. Администрация Молочненского сельского поселения в своих соцсетях выразила соболезнования родным и близким Хоменко.
Выставка Zа жизнь - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
18:32
"Баба-Яга" и FPV со свастикой: в Крыму показали трофейное оружие ВСУ

Украинские шпионы

В Крыму задержаны два агента украинских спецслужб, их обвиняют в госизмене и шпионаже, сообщили в управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю. Один из задержанных – 45-летний крымчанин, который по открытому GSM-каналу мобильной связи самостоятельно позвонил на телефон горячей линии Службы безопасности Украины и предложил свою помощь противнику. Второй – 43-летний иностранец, который также самостоятельно вызвался помогать представителям Главного управления разведки министерства обороны Украины. Фигуранты передавили вражескому режиму данные о перемещении эшелонов военной техники и сведения о географических координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста.
Фейк
19:37
ЦИПсО запускает массовые фейки в Севастополе - Развожаев

Назначения в Крыму

Министром сельского хозяйства Республики Крым назначен Денис Кратюк, ранее возглавлявший Симферопольский район. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте крымского правительства. В Евпатории выбрали главу муниципального образования - председателя горсовета. Этот пост заняла Галина Герасимова. О назначении в пятницу сообщил заместитель главы администрации города Иван Просоедов.
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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Туристическая статистика

61 миллион туристов посетили крымские курорты за десять лет в составе Российской Федерации. Такие цифры озвучил в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов. Это больше, чем население Италии или ЮАР, отметил он, и добавил, что около 4,6 миллиона туристов посетили регион с 1 января по 1 сентября текущего года.
Погода на море - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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Нетипичная осень: прогноз погоды в Крыму на выходные

Памятник в Ливадии

В Ливадии 27 сентября открыли памятник императрице Марии Александровне в честь 200-летия со дня рождения государыни. Памятник открыт Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Его установили рядом с Крестовоздвиженской церковью в дань уважения императрице Марии Александровне, ее делам милосердия и благотворительности, заботам о жителях Ливадии.
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Под Керчью начали подъем останков бойцов на воинском захоронении - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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22:54Главное за день: 27 сентября
22:33Главные новости Крыма: 27 сентября
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