Главные новости Крыма: 27 сентября
Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 27 сентября
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Главу Молочненского сельского поселения Александра Хоменко нашли мертвым. Двое агентов украинских спецслужб задержаны в Крыму по обвинению в госизмене и шпионаже. Министром сельского хозяйства Республики Крым стал Денис Кратюк, а главой Евпаторийского горсовета Галина Герасимова. 61 миллион туристов посетили крымские курорты за десять лет в составе России. в Ливадии открыли памятник императрице Марии Александровне.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Дело о гибели Хоменко
Главу Молочненского сельского поселения Александра Хоменко нашли мертвым. Трагедия произошла вчера, правоохранители проводят проверку, работают с коллегами и родственниками, сообщил РИА Новости Крым в пятницу источник, близкий к семье. Администрация Молочненского сельского поселения в своих соцсетях выразила соболезнования родным и близким Хоменко.
Украинские шпионы
В Крыму задержаны два агента украинских спецслужб, их обвиняют в госизмене и шпионаже, сообщили в управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю. Один из задержанных – 45-летний крымчанин, который по открытому GSM-каналу мобильной связи самостоятельно позвонил на телефон горячей линии Службы безопасности Украины и предложил свою помощь противнику. Второй – 43-летний иностранец, который также самостоятельно вызвался помогать представителям Главного управления разведки министерства обороны Украины. Фигуранты передавили вражескому режиму данные о перемещении эшелонов военной техники и сведения о географических координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста.
Назначения в Крыму
Министром сельского хозяйства Республики Крым назначен Денис Кратюк, ранее возглавлявший Симферопольский район. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте крымского правительства. В Евпатории выбрали главу муниципального образования - председателя горсовета. Этот пост заняла Галина Герасимова. О назначении в пятницу сообщил заместитель главы администрации города Иван Просоедов.
Туристическая статистика
61 миллион туристов посетили крымские курорты за десять лет в составе Российской Федерации. Такие цифры озвучил в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов. Это больше, чем население Италии или ЮАР, отметил он, и добавил, что около 4,6 миллиона туристов посетили регион с 1 января по 1 сентября текущего года.
Памятник в Ливадии
В Ливадии 27 сентября открыли памятник императрице Марии Александровне в честь 200-летия со дня рождения государыни. Памятник открыт Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Его установили рядом с Крестовоздвиженской церковью в дань уважения императрице Марии Александровне, ее делам милосердия и благотворительности, заботам о жителях Ливадии.
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