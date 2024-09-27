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Главные новости Крыма: 27 сентября

Главные новости Крыма: 27 сентября - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Главные новости Крыма: 27 сентября

Главу Молочненского сельского поселения Александра Хоменко нашли мертвым. Двое агентов украинских спецслужб задержаны в Крыму по обвинению в госизмене и... РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T22:33

2024-09-27T22:33

2024-09-27T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Главу Молочненского сельского поселения Александра Хоменко нашли мертвым. Двое агентов украинских спецслужб задержаны в Крыму по обвинению в госизмене и шпионаже. Министром сельского хозяйства Республики Крым стал Денис Кратюк, а главой Евпаторийского горсовета Галина Герасимова. 61 миллион туристов посетили крымские курорты за десять лет в составе России. в Ливадии открыли памятник императрице Марии Александровне.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Дело о гибели ХоменкоГлаву Молочненского сельского поселения Александра Хоменко нашли мертвым. Трагедия произошла вчера, правоохранители проводят проверку, работают с коллегами и родственниками, сообщил РИА Новости Крым в пятницу источник, близкий к семье. Администрация Молочненского сельского поселения в своих соцсетях выразила соболезнования родным и близким Хоменко.Украинские шпионыВ Крыму задержаны два агента украинских спецслужб, их обвиняют в госизмене и шпионаже, сообщили в управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю. Один из задержанных – 45-летний крымчанин, который по открытому GSM-каналу мобильной связи самостоятельно позвонил на телефон горячей линии Службы безопасности Украины и предложил свою помощь противнику. Второй – 43-летний иностранец, который также самостоятельно вызвался помогать представителям Главного управления разведки министерства обороны Украины. Фигуранты передавили вражескому режиму данные о перемещении эшелонов военной техники и сведения о географических координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста.Назначения в КрымуМинистром сельского хозяйства Республики Крым назначен Денис Кратюк, ранее возглавлявший Симферопольский район. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте крымского правительства. В Евпатории выбрали главу муниципального образования - председателя горсовета. Этот пост заняла Галина Герасимова. О назначении в пятницу сообщил заместитель главы администрации города Иван Просоедов.Туристическая статистика61 миллион туристов посетили крымские курорты за десять лет в составе Российской Федерации. Такие цифры озвучил в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов. Это больше, чем население Италии или ЮАР, отметил он, и добавил, что около 4,6 миллиона туристов посетили регион с 1 января по 1 сентября текущего года.Памятник в ЛивадииВ Ливадии 27 сентября открыли памятник императрице Марии Александровне в честь 200-летия со дня рождения государыни. Памятник открыт Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Его установили рядом с Крестовоздвиженской церковью в дань уважения императрице Марии Александровне, ее делам милосердия и благотворительности, заботам о жителях Ливадии.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20240927/tsipso-zapuskaet-massovye-feyki-v-sevastopole---razvozhaev-1140694620.html

https://crimea.ria.ru/20240927/smertelnaya-avariya-v-krymu-gruzovik-sbil-velosipedista-1140695657.html

https://crimea.ria.ru/20240927/netipichnaya-osen-prognoz-pogody-v-krymu-na-vykhodnye-1140692649.html

https://crimea.ria.ru/20240927/pod-kerchyu-nachali-podem-ostankov-boytsov-na-voinskom-zakhoronenii-1140687499.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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