https://crimea.ria.ru/20240927/v-krymu-nayden-mertvym-glava-molochnenskogo-selskogo-poseleniya-1140665453.html

В Крыму найден мертвым глава Молочненского сельского поселения

В Крыму найден мертвым глава Молочненского сельского поселения - РИА Новости Крым, 27.09.2024

В Крыму найден мертвым глава Молочненского сельского поселения

Главу Молочненского сельского поселения Александра Хоменко нашли мертвым. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник, близкий к семье. РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T10:32

2024-09-27T10:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Главу Молочненского сельского поселения Александра Хоменко нашли мертвым. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник, близкий к семье.Администрация Молочненского сельского поселения в своих соцсетях выразила соболезнования родным и близким Александра Хоменко.Александр Хоменко был назначен на должность председателя Молочненского сельсовета - главы администрации Молочненского поселения 18 сентября.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, сакский район, новости крыма, утраты