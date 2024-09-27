В Крыму найден мертвым глава Молочненского сельского поселения
В Крыму найден мертвым глава Молочненского сельского поселения Александр Хоменко
10:32 27.09.2024 (обновлено: 10:44 27.09.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинирование Симферопольской райадминистрации
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Главу Молочненского сельского поселения Александра Хоменко нашли мертвым. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник, близкий к семье.
"Трагедия произошла вчера, правоохранители проводят проверку, работают с коллегами и родственниками", - сообщил источник.
© Администрация Молочненского сельского поселенияГлава администрации Молочненского сельского поселения Александр Хоменко
© Администрация Молочненского сельского поселения
Глава администрации Молочненского сельского поселения Александр Хоменко
Администрация Молочненского сельского поселения в своих соцсетях выразила соболезнования родным и близким Александра Хоменко.
"Скоропостижная смерть глубоко затронула не только родных, близких, коллег, единомышленников, но и всех, кто знал этого замечательного человека. Александр Игоревич искренне хотел и мог сделать многое на благо жителей поселения, многое успеть. Светлая память будет вечно жить в сердцах тех, кто его знал", - говорится в сообщении.
Александр Хоменко был назначен на должность председателя Молочненского сельсовета - главы администрации Молочненского поселения 18 сентября.
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