Крым принял 61 миллион туристов
Аксенов: Крым за 10 лет посетили 61 миллион туристов
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоОтдыхающие в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. 61 миллион туристов посетили крымские курорты за десять лет в составе Российской Федерации. Такие цифры озвучил глава Крыма Сергей Аксенов.
"61 миллион. Столько туристов отдохнуло в Крыму за 10 российских лет. Это больше, чем, к примеру, население Италии или ЮАР. Еще около 4,6 миллиона посетило наш регион с 1 января по 1 сентября текущего года – плюс еще одна небольшая страна", - написал он в своем Telegram-канале.
Также Аксенов напомнил, что 27 сентября отмечается Всемирный день туризма, а Крым обладает колоссальным туристическим потенциалом.
Глава крымского парламента Владимир Константинов, в свою очередь, отметил, что курортная отрасль является одной из определяющих темпы социально-экономического развития республики.
"С 2014 года в республике открыто более 70 новых объектов размещения, более полутысячи модернизировано. Количество благоустроенных пляжей выросло в два раза — до 400. Отрасли оказывается значительная государственная поддержка", - добавил он.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов заявил, что турпоток в Крым по итогам высокого курортного сезона-2024 вырос на треть в сравнении с прошлым годом.
В целом курортный сезон в Крыму состоялся и показал хороший результат, единогласно отмечают эксперты отрасли. При этом многие туристы предпочитают не просто поездки в Крым, а путешествия по всему полуострову, добавляет директор "Крымавтотранса" Вячеслав Мартынов.
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