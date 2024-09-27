https://crimea.ria.ru/20240927/krym-prinyal-61-million-turistov-1140663396.html

Крым принял 61 миллион туристов

Крым принял 61 миллион туристов - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Крым принял 61 миллион туристов

61 миллион туристов посетили крымские курорты за десять лет в составе Российской Федерации. Такие цифры озвучил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T09:23

2024-09-27T09:23

2024-09-27T09:23

крым

сергей аксенов

владимир константинов

туризм в крыму

внутренний туризм

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. 61 миллион туристов посетили крымские курорты за десять лет в составе Российской Федерации. Такие цифры озвучил глава Крыма Сергей Аксенов.Также Аксенов напомнил, что 27 сентября отмечается Всемирный день туризма, а Крым обладает колоссальным туристическим потенциалом.Глава крымского парламента Владимир Константинов, в свою очередь, отметил, что курортная отрасль является одной из определяющих темпы социально-экономического развития республики. Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов заявил, что турпоток в Крым по итогам высокого курортного сезона-2024 вырос на треть в сравнении с прошлым годом.В целом курортный сезон в Крыму состоялся и показал хороший результат, единогласно отмечают эксперты отрасли. При этом многие туристы предпочитают не просто поездки в Крым, а путешествия по всему полуострову, добавляет директор "Крымавтотранса" Вячеслав Мартынов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В здравницах Евпатории бронирование идет уже на октябрьГлавный по здоровью: как нарком Семашко открыл курорты Крыма для всехКурортный аншлаг в Крыму: как вырос турпоток этим летом

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, владимир константинов, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма