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Крым принял 61 миллион туристов - РИА Новости Крым, 27.09.2024
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Крым принял 61 миллион туристов
Крым принял 61 миллион туристов - РИА Новости Крым, 27.09.2024
Крым принял 61 миллион туристов
61 миллион туристов посетили крымские курорты за десять лет в составе Российской Федерации. Такие цифры озвучил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T09:23
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крым
сергей аксенов
владимир константинов
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внутренний туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. 61 миллион туристов посетили крымские курорты за десять лет в составе Российской Федерации. Такие цифры озвучил глава Крыма Сергей Аксенов.Также Аксенов напомнил, что 27 сентября отмечается Всемирный день туризма, а Крым обладает колоссальным туристическим потенциалом.Глава крымского парламента Владимир Константинов, в свою очередь, отметил, что курортная отрасль является одной из определяющих темпы социально-экономического развития республики. Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов заявил, что турпоток в Крым по итогам высокого курортного сезона-2024 вырос на треть в сравнении с прошлым годом.В целом курортный сезон в Крыму состоялся и показал хороший результат, единогласно отмечают эксперты отрасли. При этом многие туристы предпочитают не просто поездки в Крым, а путешествия по всему полуострову, добавляет директор "Крымавтотранса" Вячеслав Мартынов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В здравницах Евпатории бронирование идет уже на октябрьГлавный по здоровью: как нарком Семашко открыл курорты Крыма для всехКурортный аншлаг в Крыму: как вырос турпоток этим летом
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крым, сергей аксенов, владимир константинов, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма
Крым принял 61 миллион туристов

Аксенов: Крым за 10 лет посетили 61 миллион туристов

09:23 27.09.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоОтдыхающие в Ялте
Отдыхающие в Ялте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. 61 миллион туристов посетили крымские курорты за десять лет в составе Российской Федерации. Такие цифры озвучил глава Крыма Сергей Аксенов.
"61 миллион. Столько туристов отдохнуло в Крыму за 10 российских лет. Это больше, чем, к примеру, население Италии или ЮАР. Еще около 4,6 миллиона посетило наш регион с 1 января по 1 сентября текущего года – плюс еще одна небольшая страна", - написал он в своем Telegram-канале.
Также Аксенов напомнил, что 27 сентября отмечается Всемирный день туризма, а Крым обладает колоссальным туристическим потенциалом.
Глава крымского парламента Владимир Константинов, в свою очередь, отметил, что курортная отрасль является одной из определяющих темпы социально-экономического развития республики.
"С 2014 года в республике открыто более 70 новых объектов размещения, более полутысячи модернизировано. Количество благоустроенных пляжей выросло в два раза — до 400. Отрасли оказывается значительная государственная поддержка", - добавил он.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов заявил, что турпоток в Крым по итогам высокого курортного сезона-2024 вырос на треть в сравнении с прошлым годом.
В целом курортный сезон в Крыму состоялся и показал хороший результат, единогласно отмечают эксперты отрасли. При этом многие туристы предпочитают не просто поездки в Крым, а путешествия по всему полуострову, добавляет директор "Крымавтотранса" Вячеслав Мартынов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымСергей АксеновВладимир КонстантиновТуризм в КрымуВнутренний туризмНовости Крыма
 
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