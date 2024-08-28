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В здравницах Евпатории бронирование идет уже на октябрь

В здравницах Евпатории бронирование идет уже на октябрь - РИА Новости Крым, 28.08.2024

В здравницах Евпатории бронирование идет уже на октябрь

Загруженность крымских здравниц, подведомственных Минздраву Республики Крым, составляет почти 100%. Здравницы принимают по программам ОМС пациентов из всех... РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T12:32

2024-08-28T12:32

2024-08-28T13:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Загруженность крымских здравниц, подведомственных Минздраву Республики Крым, составляет почти 100%. Здравницы принимают по программам ОМС пациентов из всех регионов России, сообщает пресс-служба министерства.На данный момент здравница загружена почти полностью, рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации круглосуточного стационара санатория "Прибой" Ольга Дерябина. Пациенты прибыли из Владивостока, Астрахани, Петропавловска и других городов РФ."Загрузка почти 100%, и сейчас бронь идет уже на октябрь, так что востребованность есть", – сказала Дерябина.В штате санатория есть узкие специалисты – эндокринологи, ортопеды, неврологи, гинекологи, урологи, функционалисты. Если за 14 дней пребывания у человека случается обострение заболевания, ему тут же оказывают всю необходимую медицинскую помощь.Инструктор ЛФК Игорь проводит занятия в тренажерном зале для пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата. За 14 дней человек почувствует эффект от занятий, если будет ответственно к ним относиться, говорит он."Важно научить человека, чтобы он дома повторял эти упражнения. Тогда будет эффект", – подчеркнул специалист.Пациенты сначала присылают на почту свои направления и медицинские документы, после чего им назначают программы реабилитации. Елена Геннадьевна приехала в Крым из Ростовской области. Она рассказывает: проживает в номере на двух человек, до пляжа идти прогулочным шагом меньше десяти минут."Мне нравится. Питание хорошее, диетическое, персонал очень вежливый, в номерах все хорошо, территория большая, красивая".На территории расположены три здания – памятника архитектуры. Это дачи постройки времен начала ХХ века. Две из них используются как спальные корпуса, а третья находится в аварийном состоянии.Рядом расположен клинический санаторий для детей и детей с родителями "Здравница", он принимает детей с семи лет и детей старше двух лет с родителями. Лечат пациентов с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани, кожи, нервной системы, ЛОР-органов, дыхательных путей, а также гинекологическими заболеваниями.Санаторий для детей и детей с родителями "Морской" принимает на лечение детей от шести лет, а также детей старше одного года с родителями. Здесь проходят лечение ребята с заболеваниями по профилю общей педиатрии, эндокринологии, дерматологии, неврологии, урологии.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезонаВ Крыму бархатный сезон продлится до декабряРоссияне "бронируют зиму" в Крыму: что с отелями и бархатным сезоном

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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