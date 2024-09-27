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В Ливадии открыли памятник императрице Марии Александровне - РИА Новости Крым, 27.09.2024
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В Ливадии открыли памятник императрице Марии Александровне
В Ливадии открыли памятник императрице Марии Александровне - РИА Новости Крым, 27.09.2024
В Ливадии открыли памятник императрице Марии Александровне
В Ливадии открыли памятник императрице Марии Александровне в честь 200-летия со дня рождения государыни, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T15:02
2024-09-27T15:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Ливадии открыли памятник императрице Марии Александровне в честь 200-летия со дня рождения государыни, передает корреспондент РИА Новости Крым.Памятник открыт Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Его установили рядом с Крестовоздвиженской церковью в дань уважения императрице Марии Александровне, ее делам милосердия и благотворительности, заботам о жителях Ливадии. Ведь Крестовоздвиженская церковь в Ливадии была построена при участии и на средства императрицы.Также владыка рассказал о реконструкции еще одного храма в Ливадии, который был создан благодаря императрице."Этот храм Вознесения Господня тоже был создан трудами Марии Александровны, сейчас этот храм возводится, уже много возведено, - отметил Тихон. - Со стороны одного из фондов сейчас внесли годовой объем финансовых средств для того, чтобы ускорить это строительство. Потому что там будет не только храм, там будут и молодежный центр, и спортивные кружки, и прочее. Думаю, что эти два храма будут взаимно дополнять друг друга".Также в Ливадийском дворце-музее представили передвижную стендовую выставку "Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия". Выставка посвящена жизненному пути и общественным делам Марии Александровны. Своим жизненным примером она стала образцом истинного благочестия, помогала своему супругу императору Александру II в государственных делах и преобразованиях.Став императрицей в 30 лет, Мария Александровна активно проявила себя в общественной деятельности. С ее именем связано создание Российского Общества Красного Креста в 1867 году, которое за период своего формирования стало крупной общественно-государственной структурой.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На набережной Ялты торжественно открыли новый памятникУникальную "Каменную Могилу" впервые презентовали всей России в КрымуКакие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 году
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ливадия, тихон шевкунов, крым, новости крыма, памятники крыма, памятники, религия, православие
В Ливадии открыли памятник императрице Марии Александровне

Памятник императрице Марии Александровне открыли в Ливадии

15:02 27.09.2024 (обновлено: 15:05 27.09.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Ливадии открыли памятник императрице Марии Александровне в честь 200-летия со дня рождения государыни, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Памятник открыт Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Его установили рядом с Крестовоздвиженской церковью в дань уважения императрице Марии Александровне, ее делам милосердия и благотворительности, заботам о жителях Ливадии. Ведь Крестовоздвиженская церковь в Ливадии была построена при участии и на средства императрицы.
"Эта женщина пронесла свой крест необычайно достойно, она удалилась сюда, в Ливадию, жила очень скромно. Она во многом положила начало благотворительности здесь, на крымской земле. И почила истинной христианкой, и именно она была создательницей того храма, в котором мы молились сегодня. Она знала спасительную силу креста и недаром этот храм был назван и создан ею именно в честь креста Господня", - сказал Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
© РИА Новости КрымМероприятие посетил Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон
Мероприятие посетил Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости Крым
Мероприятие посетил Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон
Также владыка рассказал о реконструкции еще одного храма в Ливадии, который был создан благодаря императрице.
"Этот храм Вознесения Господня тоже был создан трудами Марии Александровны, сейчас этот храм возводится, уже много возведено, - отметил Тихон. - Со стороны одного из фондов сейчас внесли годовой объем финансовых средств для того, чтобы ускорить это строительство. Потому что там будет не только храм, там будут и молодежный центр, и спортивные кружки, и прочее. Думаю, что эти два храма будут взаимно дополнять друг друга".
Также в Ливадийском дворце-музее представили передвижную стендовую выставку "Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия". Выставка посвящена жизненному пути и общественным делам Марии Александровны. Своим жизненным примером она стала образцом истинного благочестия, помогала своему супругу императору Александру II в государственных делах и преобразованиях.
© РИА Новости КрымВ Ливадийском дворце-музее представили передвижную стендовую выставку "Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия"
В Ливадийском дворце-музее представили передвижную стендовую выставку Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости Крым
Став императрицей в 30 лет, Мария Александровна активно проявила себя в общественной деятельности. С ее именем связано создание Российского Общества Красного Креста в 1867 году, которое за период своего формирования стало крупной общественно-государственной структурой.
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