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На набережной Ялты торжественно открыли новый памятник - РИА Новости Крым, 10.09.2024
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На набережной Ялты торжественно открыли новый памятник
На набережной Ялты торжественно открыли новый памятник - РИА Новости Крым, 10.09.2024
На набережной Ялты торжественно открыли новый памятник
На набережной Ялты состоялось торжественное открытие новой скульптурной группы "Теперь вместе навсегда". Она посвящена псу Мухтару, которого называют ялтинским... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T18:33
2024-09-10T18:44
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янина павленко
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новости крыма
культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. На набережной Ялты состоялось торжественное открытие новой скульптурной группы "Теперь вместе навсегда". Она посвящена псу Мухтару, которого называют ялтинским Хатико, и его погибшему хозяину. Об этом в своем Telgram-канале написала глава администрации Ялты Янина Павленко.Композиция включает фигуру пса и его хозяина, который, согласно городской легенде, был спасателем на пляже и погиб во время работы. Пес Мухтар до самой своей смерти ходил на набережную и смотрел на море, ожидая хозяина.На церемонии торжественного открытия выступил второй хозяин Мухтара – известный в Ялте трубач Виктор Малиновский. Во время своих выступлений на набережной он подружился с псом и начал о нем заботиться. Жители и гости города на набережной часто наблюдали, как Мухтар "подпевает" музыканту.Место для будущей скульптурной группы выбрали сами ялтинцы, которым предлагалось три локации на выбор. В результате новая городская достопримечательность была установлена в районе "грибков", ставших визитной карточкой южной столицы.Автора монумента Александра Рукавишникова самого всю жизнь окружают собаки, рассказывал он РИА Новости Крым. Верные четвероногие были с ним в мастерской и непосредственно во время работы над скульптурой. Поэтому, услышав историю ялтинского Хатико, он сам предложил установить ему памятник.Это не первая работа мастера в Ялте - он создал памятник Юлиану Семенову возле гостиницы "Ореанда". Кроме того, Александр Рукавишников создал памятник Олегу Табакову у входа в его знаменитую "Табакерку" в Москве; Юрию Никулину на Новодевичьем кладбище; Шолохову на Гоголевском бульваре и многих других.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымский Хатико" и собака-спасатель Сарделя номинированы на премиюНовогоднее чудо: "ялтинский Хатико" обрел новый дом
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ялта, янина павленко, крым, новости крыма, культура, городская среда, набережная
На набережной Ялты торжественно открыли новый памятник

В Ялте торжественно открыли памятник дружбе человека и собаки

18:33 10.09.2024 (обновлено: 18:44 10.09.2024)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоОткрытие памятника на набережной Ялты
Открытие памятника на набережной Ялты
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. На набережной Ялты состоялось торжественное открытие новой скульптурной группы "Теперь вместе навсегда". Она посвящена псу Мухтару, которого называют ялтинским Хатико, и его погибшему хозяину. Об этом в своем Telgram-канале написала глава администрации Ялты Янина Павленко.
Композиция включает фигуру пса и его хозяина, который, согласно городской легенде, был спасателем на пляже и погиб во время работы. Пес Мухтар до самой своей смерти ходил на набережную и смотрел на море, ожидая хозяина.
На церемонии торжественного открытия выступил второй хозяин Мухтара – известный в Ялте трубач Виктор Малиновский. Во время своих выступлений на набережной он подружился с псом и начал о нем заботиться. Жители и гости города на набережной часто наблюдали, как Мухтар "подпевает" музыканту.
"Об истории преданного и талантливого Мухтара знаменитый скульптор Александр Рукавишников узнал от ялтинцев через соцсети. Она тронула его до глубины души", - написала Янина Павленко.
Место для будущей скульптурной группы выбрали сами ялтинцы, которым предлагалось три локации на выбор. В результате новая городская достопримечательность была установлена в районе "грибков", ставших визитной карточкой южной столицы.
Автора монумента Александра Рукавишникова самого всю жизнь окружают собаки, рассказывал он РИА Новости Крым. Верные четвероногие были с ним в мастерской и непосредственно во время работы над скульптурой. Поэтому, услышав историю ялтинского Хатико, он сам предложил установить ему памятник.
Это не первая работа мастера в Ялте - он создал памятник Юлиану Семенову возле гостиницы "Ореанда". Кроме того, Александр Рукавишников создал памятник Олегу Табакову у входа в его знаменитую "Табакерку" в Москве; Юрию Никулину на Новодевичьем кладбище; Шолохову на Гоголевском бульваре и многих других.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПес Мухтар до самой своей смерти ходил на набережную и смотрел на море, ожидая хозяина.
Пес Мухтар до самой своей смерти ходил на набережную и смотрел на море, ожидая хозяина.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Пес Мухтар до самой своей смерти ходил на набережную и смотрел на море, ожидая хозяина.
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ЯлтаЯнина ПавленкоКрымНовости КрымаКультураГородская средаНабережная
 
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