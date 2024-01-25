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"Крымский Хатико" и собака-спасатель Сарделя номинированы на премию - РИА Новости Крым, 25.01.2024
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"Крымский Хатико" и собака-спасатель Сарделя номинированы на премию
"Крымский Хатико" и собака-спасатель Сарделя номинированы на премию - РИА Новости Крым, 25.01.2024
"Крымский Хатико" и собака-спасатель Сарделя номинированы на премию
Две знаменитых собаки из Крыма – ялтинский Мухтар и поисковая собака Сарделя из Симферополя – номинированы на всероссийскую премию "Мой ласковый и нужный... РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T06:45
2024-01-25T06:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Две знаменитых собаки из Крыма – ялтинский Мухтар и поисковая собака Сарделя из Симферополя – номинированы на всероссийскую премию "Мой ласковый и нужный зверь". "Крымский Хатико" Мухтар, который много лет ждал на набережной Ялты своего погибшего хозяина, заявлен посмертно, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Ялтинский пес Мухтар много лет ждал на набережной своего хозяина – погибшего в море сотрудника МЧС. Его приютил уличный музыкант Виктор Малиновский, вместе с которым пес выступал до конца своей жизни.Лабрадор Сарделя – собака-спасатель, которая умеет находить людей под завалами. Ее хозяин Дмитрий Фролов – владелец приюта, где живет более 70 собак. Как он рассказал РИА Новости Крым, Сарделя несколько месяцев исполняла свой долг в зоне СВО, где такие собаки очень нужны.В конкурсе участвуют уже 24 претендента, у каждого из них – своя трогательная история. Так, кошка Пилюлька – подкидыш, которого когда-то подобрала директор детского хосписа из Подмосковья. Теперь она живет в медучреждении и "официально принята на ставку игротерапевта", как сообщается в описании на сайте премии. Она помогает больным детям адаптироваться в сложных условиях.Среди участников конкурса, помимо кошек и собак, есть голубь Беляш, енотиха Булочка и рысь Алена. Проголосовать за своего любимого претендента можно на сайте премии "Мой ласковый и нужный зверь", а крымчанам придется выбирать между двумя кандидатами.Мухтару, которого ялтинцы прозвали "крымским Хатико", вскоре установят памятник на набережной, где он так долго ждал своего хозяина. Скульптурную группу собаки и ее хозяина подарит городу московский скульптор Алексадр Рукавишников.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым из зоны СВО вернулась поисковая собака СарделяЧукотский Хатико: собака два месяца ждала хозяина на льдинеСобаки при исполнении: крымские псы, которые нашли свое призвание
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости крыма, крым, ялта, янина павленко, симферополь, животные, конкурс, общество
"Крымский Хатико" и собака-спасатель Сарделя номинированы на премию

Две знаменитых собаки из Крыма номинированы на премию "Мой ласковый и нужный зверь"

06:45 25.01.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПес Мухтар
Пес Мухтар
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Две знаменитых собаки из Крыма – ялтинский Мухтар и поисковая собака Сарделя из Симферополя – номинированы на всероссийскую премию "Мой ласковый и нужный зверь". "Крымский Хатико" Мухтар, который много лет ждал на набережной Ялты своего погибшего хозяина, заявлен посмертно, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

"5 лет назад премию учредили в Зеленоградске Калининградской области и отмечают по-настоящему человеческие поступки братьев наших меньших. Среди претендентов на премию – хвостатые и пернатые со всех уголков мира", – написала Павленко.

Ялтинский пес Мухтар много лет ждал на набережной своего хозяина – погибшего в море сотрудника МЧС. Его приютил уличный музыкант Виктор Малиновский, вместе с которым пес выступал до конца своей жизни.
Лабрадор Сарделя – собака-спасатель, которая умеет находить людей под завалами. Ее хозяин Дмитрий Фролов – владелец приюта, где живет более 70 собак. Как он рассказал РИА Новости Крым, Сарделя несколько месяцев исполняла свой долг в зоне СВО, где такие собаки очень нужны.
В конкурсе участвуют уже 24 претендента, у каждого из них – своя трогательная история. Так, кошка Пилюлька – подкидыш, которого когда-то подобрала директор детского хосписа из Подмосковья. Теперь она живет в медучреждении и "официально принята на ставку игротерапевта", как сообщается в описании на сайте премии. Она помогает больным детям адаптироваться в сложных условиях.
Среди участников конкурса, помимо кошек и собак, есть голубь Беляш, енотиха Булочка и рысь Алена. Проголосовать за своего любимого претендента можно на сайте премии "Мой ласковый и нужный зверь", а крымчанам придется выбирать между двумя кандидатами.
Мухтару, которого ялтинцы прозвали "крымским Хатико", вскоре установят памятник на набережной, где он так долго ждал своего хозяина. Скульптурную группу собаки и ее хозяина подарит городу московский скульптор Алексадр Рукавишников.
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