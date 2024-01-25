"Крымский Хатико" и собака-спасатель Сарделя номинированы на премию
Две знаменитых собаки из Крыма номинированы на премию "Мой ласковый и нужный зверь"
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПес Мухтар
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Две знаменитых собаки из Крыма – ялтинский Мухтар и поисковая собака Сарделя из Симферополя – номинированы на всероссийскую премию "Мой ласковый и нужный зверь". "Крымский Хатико" Мухтар, который много лет ждал на набережной Ялты своего погибшего хозяина, заявлен посмертно, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"5 лет назад премию учредили в Зеленоградске Калининградской области и отмечают по-настоящему человеческие поступки братьев наших меньших. Среди претендентов на премию – хвостатые и пернатые со всех уголков мира", – написала Павленко.
Ялтинский пес Мухтар много лет ждал на набережной своего хозяина – погибшего в море сотрудника МЧС. Его приютил уличный музыкант Виктор Малиновский, вместе с которым пес выступал до конца своей жизни.
Лабрадор Сарделя – собака-спасатель, которая умеет находить людей под завалами. Ее хозяин Дмитрий Фролов – владелец приюта, где живет более 70 собак. Как он рассказал РИА Новости Крым, Сарделя несколько месяцев исполняла свой долг в зоне СВО, где такие собаки очень нужны.
В конкурсе участвуют уже 24 претендента, у каждого из них – своя трогательная история. Так, кошка Пилюлька – подкидыш, которого когда-то подобрала директор детского хосписа из Подмосковья. Теперь она живет в медучреждении и "официально принята на ставку игротерапевта", как сообщается в описании на сайте премии. Она помогает больным детям адаптироваться в сложных условиях.
Среди участников конкурса, помимо кошек и собак, есть голубь Беляш, енотиха Булочка и рысь Алена. Проголосовать за своего любимого претендента можно на сайте премии "Мой ласковый и нужный зверь", а крымчанам придется выбирать между двумя кандидатами.
Мухтару, которого ялтинцы прозвали "крымским Хатико", вскоре установят памятник на набережной, где он так долго ждал своего хозяина. Скульптурную группу собаки и ее хозяина подарит городу московский скульптор Алексадр Рукавишников.
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