https://crimea.ria.ru/20240928/leto-prodolzhaetsya-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1140302684.html

Лето продолжается: погода в Крыму в субботу

Лето продолжается: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 28.09.2024

Лето продолжается: погода в Крыму в субботу

В субботу на полуострове благодаря влиянию антициклона сохранится по-летнему сухая и солнечная погода. В центральных и восточных районах Крыма ожидается... РИА Новости Крым, 28.09.2024

2024-09-28T00:01

2024-09-28T00:01

2024-09-28T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/15/1140514318_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1f64e67fe65b441a8e6cd7099d3b07a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В субботу на полуострове благодаря влиянию антициклона сохранится по-летнему сухая и солнечная погода. В центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +28...+30.В Севастополе переменная облачность. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +24…+26 градуса.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +17...+19 градуса, днем +27...+29.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +14...+17градусов, днем +24...+28.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240927/netipichnaya-osen-prognoz-pogody-v-krymu-na-vykhodnye-1140692649.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр