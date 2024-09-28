https://crimea.ria.ru/20240928/leto-prodolzhaetsya-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1140302684.html
Лето продолжается: погода в Крыму в субботу
Лето продолжается: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 28.09.2024
Лето продолжается: погода в Крыму в субботу
В субботу на полуострове благодаря влиянию антициклона сохранится по-летнему сухая и солнечная погода. В центральных и восточных районах Крыма ожидается... РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T00:01
2024-09-28T00:01
2024-09-28T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В субботу на полуострове благодаря влиянию антициклона сохранится по-летнему сухая и солнечная погода. В центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +28...+30.В Севастополе переменная облачность. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +24…+26 градуса.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +17...+19 градуса, днем +27...+29.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +14...+17градусов, днем +24...+28.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240927/netipichnaya-osen-prognoz-pogody-v-krymu-na-vykhodnye-1140692649.html
симферополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Лето продолжается: погода в Крыму в субботу
Погода в Крыму в субботу
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В субботу на полуострове благодаря влиянию антициклона сохранится по-летнему сухая и солнечная погода. В центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…15 градусов, на южном и восточном побережье до +20, днем +25…30, в горах +18…23 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +28...+30.
В Севастополе переменная облачность. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +24…+26 градуса.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +17...+19 градуса, днем +27...+29.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +14...+17градусов, днем +24...+28.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.