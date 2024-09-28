Взрыв в Махачкале: криминалисты не обнаружили следов взрывчатки
Криминалисты не нашли следов взрывчатых веществ на заправке в Дагестане – Следком
12:51 28.09.2024 (обновлено: 12:59 28.09.2024)
© МЧС РФНа месте взрыва на заправке в Махачкале
© МЧС РФ
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Криминалисты на данный момент не обнаружили следов взрывчатых веществ на месте взрыва автозаправочной станции в Дагестане, осмотр места происшествия продолжается. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
"Следователи продолжают осматривать место происшествия. По предварительным результатам, следов взрывчатых веществ на месте происшествия не обнаружено", - говорится в сообщении.
Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти и тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших. Кроме того, специалисты проведут комплексную пожарно- и взрыво-техническую судебные экспертизы для установления причины произошедшего.
"Кроме того, назначены молекулярно-генетические, автотовароведческие и строительные судебные экспертизы, изъята техническая и разрешительная документация, видеозаписи с камер наружного наблюдения, допрашиваются очевидцы произошедшего, устанавливаются причастные лица", - добавили в ведомстве.
Взрыв на автозаправочной станции на федеральной трассе при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета прогремел в пятницу вечером. Огонь охватил полтысячи квадратов техстанции и столовой, сообщали в МЧС России. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик. Пожар был локализован через два часа. В 21:38 спасатели сообщили о ликвидации открытого горения.
В результате взрыва погибли 13 человек.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Республике Дагестан.
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