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Взрыв в Махачкале: криминалисты не обнаружили следов взрывчатки - РИА Новости Крым, 28.09.2024
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Взрыв в Махачкале: криминалисты не обнаружили следов взрывчатки
Взрыв в Махачкале: криминалисты не обнаружили следов взрывчатки - РИА Новости Крым, 28.09.2024
Взрыв в Махачкале: криминалисты не обнаружили следов взрывчатки
Криминалисты на данный момент не обнаружили следов взрывчатых веществ на месте взрыва автозаправочной станции в Дагестане, осмотр места происшествия... РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T12:51
2024-09-28T12:59
дагестан
взрыв и пожар на азс в махачкале
махачкала
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
взрыв
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Криминалисты на данный момент не обнаружили следов взрывчатых веществ на месте взрыва автозаправочной станции в Дагестане, осмотр места происшествия продолжается. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти и тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших. Кроме того, специалисты проведут комплексную пожарно- и взрыво-техническую судебные экспертизы для установления причины произошедшего."Кроме того, назначены молекулярно-генетические, автотовароведческие и строительные судебные экспертизы, изъята техническая и разрешительная документация, видеозаписи с камер наружного наблюдения, допрашиваются очевидцы произошедшего, устанавливаются причастные лица", - добавили в ведомстве.Взрыв на автозаправочной станции на федеральной трассе при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета прогремел в пятницу вечером. Огонь охватил полтысячи квадратов техстанции и столовой, сообщали в МЧС России. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик. Пожар был локализован через два часа. В 21:38 спасатели сообщили о ликвидации открытого горения.В результате взрыва погибли 13 человек.По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Республике Дагестан.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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дагестан, взрыв и пожар на азс в махачкале, махачкала, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, взрыв, новости
Взрыв в Махачкале: криминалисты не обнаружили следов взрывчатки

Криминалисты не нашли следов взрывчатых веществ на заправке в Дагестане – Следком

12:51 28.09.2024 (обновлено: 12:59 28.09.2024)
 
© МЧС РФНа месте взрыва на заправке в Махачкале
На месте взрыва на заправке в Махачкале
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Криминалисты на данный момент не обнаружили следов взрывчатых веществ на месте взрыва автозаправочной станции в Дагестане, осмотр места происшествия продолжается. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
"Следователи продолжают осматривать место происшествия. По предварительным результатам, следов взрывчатых веществ на месте происшествия не обнаружено", - говорится в сообщении.
Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти и тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших. Кроме того, специалисты проведут комплексную пожарно- и взрыво-техническую судебные экспертизы для установления причины произошедшего.
"Кроме того, назначены молекулярно-генетические, автотовароведческие и строительные судебные экспертизы, изъята техническая и разрешительная документация, видеозаписи с камер наружного наблюдения, допрашиваются очевидцы произошедшего, устанавливаются причастные лица", - добавили в ведомстве.
Взрыв на автозаправочной станции на федеральной трассе при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета прогремел в пятницу вечером. Огонь охватил полтысячи квадратов техстанции и столовой, сообщали в МЧС России. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик. Пожар был локализован через два часа. В 21:38 спасатели сообщили о ликвидации открытого горения.
В результате взрыва погибли 13 человек.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Республике Дагестан.
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ДагестанВзрыв и пожар на АЗС в МахачкалеМахачкалаСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияВзрывНовости
 
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