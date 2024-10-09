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Крупный пожар на Кубани: горит 800 квадратов складских помещений
Крупный пожар на Кубани: горит 800 квадратов складских помещений - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Крупный пожар на Кубани: горит 800 квадратов складских помещений
В одном из поселков Ейского района на Кубани загорелись складские помещения на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале Оперштаба... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T21:41
2024-10-09T21:41
2024-10-09T21:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В одном из поселков Ейского района на Кубани загорелись складские помещения на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале Оперштаба Краснодарского края.По информации оперативных служб и ЕДДС, территория в границах 500 метров от места пожара оцеплена, угрозы для жителей нет, уточнили в Оперштабе.По данным оперативного центра, на месте работают экстренные службы, МЧС России по региону.Специалисты не дают огню распространяться, здания тушат на допустимом расстоянии. Также пожарные ликвидируют возгорание на прилегающей территории, где огонь перекинулся на сухую растительность, уточнили в Оперштабе.Ранее в Дагестане загорелся торговый центр. Пожар произошел в выставочном центре города Каспийска – загорелся магазин игрушек.При тушении возгорания пострадали три сотрудника МЧС. Все они были госпитализированы с ожогами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожарные спасли жильцов многоэтажки в СевастополеКрупный пожар на нефтебазе угрожает жилым домам в Пермском краеНазвана причина крупного пожара на нефтебазе в Пермском крае
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кубань, пожар, ейск, происшествия, мчс краснодарского края, новости
Крупный пожар на Кубани: горит 800 квадратов складских помещений
800 квадратов складских помещений горят на Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В одном из поселков Ейского района на Кубани загорелись складские помещения на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале Оперштаба Краснодарского края.
"В поселке Октябрьский Ейского района произошло возгорание складских помещений. Площадь пожара - около 800 квадратных метров. По предварительным данным пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По информации оперативных служб и ЕДДС, территория в границах 500 метров от места пожара оцеплена, угрозы для жителей нет, уточнили в Оперштабе.
По данным оперативного центра, на месте работают экстренные службы, МЧС России по региону.
Специалисты не дают огню распространяться, здания тушат на допустимом расстоянии. Также пожарные ликвидируют возгорание на прилегающей территории, где огонь перекинулся на сухую растительность, уточнили в Оперштабе.
Ранее в Дагестане загорелся торговый центр. Пожар произошел
в выставочном центре города Каспийска – загорелся магазин игрушек.
При тушении возгорания пострадали
три сотрудника МЧС. Все они были госпитализированы с ожогами.
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