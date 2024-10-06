https://crimea.ria.ru/20241006/v-kaspiyske-pylaet-vystavochnyy-tsentr-1140879163.html

В Каспийске пылает выставочный центр - видео

В Каспийске пылает выставочный центр - видео - РИА Новости Крым, 06.10.2024

В Каспийске пылает выставочный центр - видео

Пожар произошел в выставочном центре в дагестанском Каспийске, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в оперативных службах города. РИА Новости Крым, 06.10.2024

2024-10-06T14:14

2024-10-06T14:14

2024-10-06T14:15

дагестан

происшествия

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости крым. Пожар произошел в выставочном центре в дагестанском Каспийске, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в оперативных службах города.В городском управлении по делам ГО и ЧС уточнили, что огнем охвачен второй этаж трехэтажного здания "Пир" по улице Кирпичное шоссе, 13, площадь пожара составляет 100 квадратных метров.Позднее стало известно об увеличении площади пожара.По данным главного управления МЧС России по Дагестану, сообщение о пожаре в трехэтажном здании "Пир" по Кирпичному шоссе, 13 поступило в 12.19 мск. В пресс-службе администрации Каспийска уточнили РИА Новости, что торговый центр расположен на территории выставочного центра "Каспий экспо".Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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дагестан

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2024

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Пожар в выставочном центре дагестанского Каспийска Пожар в торговом центре дагестанского Каспийска охватил уже 700 "квадратов" второго этажа здания, сообщили в МЧС. 2024-10-06T14:14 true PT0M25S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости