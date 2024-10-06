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В Каспийске пылает выставочный центр - видео - РИА Новости Крым, 06.10.2024
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В Каспийске пылает выставочный центр - видео
В Каспийске пылает выставочный центр - видео - РИА Новости Крым, 06.10.2024
В Каспийске пылает выставочный центр - видео
Пожар произошел в выставочном центре в дагестанском Каспийске, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в оперативных службах города. РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T14:14
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дагестан
происшествия
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости крым. Пожар произошел в выставочном центре в дагестанском Каспийске, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в оперативных службах города.В городском управлении по делам ГО и ЧС уточнили, что огнем охвачен второй этаж трехэтажного здания "Пир" по улице Кирпичное шоссе, 13, площадь пожара составляет 100 квадратных метров.Позднее стало известно об увеличении площади пожара.По данным главного управления МЧС России по Дагестану, сообщение о пожаре в трехэтажном здании "Пир" по Кирпичному шоссе, 13 поступило в 12.19 мск. В пресс-службе администрации Каспийска уточнили РИА Новости, что торговый центр расположен на территории выставочного центра "Каспий экспо".Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дагестан
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пожар в выставочном центре дагестанского Каспийска
Пожар в торговом центре дагестанского Каспийска охватил уже 700 "квадратов" второго этажа здания, сообщили в МЧС.
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дагестан, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
В Каспийске пылает выставочный центр - видео

Пожар в выставочном центре в Каспийске распространился на 700 "вадратов"

14:14 06.10.2024 (обновлено: 14:15 06.10.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости крым. Пожар произошел в выставочном центре в дагестанском Каспийске, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в оперативных службах города.
"В выставочном центре загорелся магазин игрушек. На месте работают пожарные. Пострадавших нет", – сказала собеседница агентства.
В городском управлении по делам ГО и ЧС уточнили, что огнем охвачен второй этаж трехэтажного здания "Пир" по улице Кирпичное шоссе, 13, площадь пожара составляет 100 квадратных метров.
Позднее стало известно об увеличении площади пожара.
"Дагестанские огнеборцы МЧС России тушат торговое здание. В Каспийске огонь охватил 700 квадратных метров второго этажа. На месте работают 39 специалистов и 13 единиц техники", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным главного управления МЧС России по Дагестану, сообщение о пожаре в трехэтажном здании "Пир" по Кирпичному шоссе, 13 поступило в 12.19 мск. В пресс-службе администрации Каспийска уточнили РИА Новости, что торговый центр расположен на территории выставочного центра "Каспий экспо".
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