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В Москве на пожаре погибли два человека

В Москве на пожаре погибли два человека - РИА Новости Крым, 10.10.2024

В Москве на пожаре погибли два человека

Два человека погибли на пожаре в жилом доме на Большой Тульской в Москве, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T08:34

2024-10-10T08:34

2024-10-10T08:38

москва

пожар

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

прокуратура москвы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Два человека погибли на пожаре в жилом доме на Большой Тульской в Москве, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.Огонь охватил квартиру на 6-м этаже жилого дома около 5 часов утра в четверг. Площадь возгорания составила порядка 40 квадратных метров.Сотрудники МЧС спасли 14 человек, еще порядка 80 жильцов вышли из дома на улицу самостоятельно.В 6:22 ведомство сообщило о ликвидации пожара на площади 55 "квадратов".Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту смертельного пожара.Накануне в Ейском районе Кубани вспыхнул пожар на складах. Огонь охватил около 800 квадратных метров. Для безопасности жителей специалисты оцепили территорию в границах 500 метров от места пожара. Сообщалось, что огонь перекинулся на сухую растительность. Огонь удалось потушить около 2 часов ночи в четверг на площади 1600 квадратных метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Феодосии не несет угрозы населению - МЧСНа пожаре в Феодосии спасли мужчинуПожар в торговом центре в Каспийске полностью ликвидирован

москва

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации), прокуратура москвы