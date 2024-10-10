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В Москве на пожаре погибли два человека - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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В Москве на пожаре погибли два человека
В Москве на пожаре погибли два человека - РИА Новости Крым, 10.10.2024
В Москве на пожаре погибли два человека
Два человека погибли на пожаре в жилом доме на Большой Тульской в Москве, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T08:34
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москва
пожар
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
прокуратура москвы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Два человека погибли на пожаре в жилом доме на Большой Тульской в Москве, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.Огонь охватил квартиру на 6-м этаже жилого дома около 5 часов утра в четверг. Площадь возгорания составила порядка 40 квадратных метров.Сотрудники МЧС спасли 14 человек, еще порядка 80 жильцов вышли из дома на улицу самостоятельно.В 6:22 ведомство сообщило о ликвидации пожара на площади 55 "квадратов".Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту смертельного пожара.Накануне в Ейском районе Кубани вспыхнул пожар на складах. Огонь охватил около 800 квадратных метров. Для безопасности жителей специалисты оцепили территорию в границах 500 метров от места пожара. Сообщалось, что огонь перекинулся на сухую растительность. Огонь удалось потушить около 2 часов ночи в четверг на площади 1600 квадратных метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Феодосии не несет угрозы населению - МЧСНа пожаре в Феодосии спасли мужчинуПожар в торговом центре в Каспийске полностью ликвидирован
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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москва, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации), прокуратура москвы
В Москве на пожаре погибли два человека

В Москве из-за неисправной проводки сгорела квартира – погибли два человека

08:34 10.10.2024 (обновлено: 08:38 10.10.2024)
 
© Прокуратура МосквыВ Москве на Большой тульской при пожаре в жилом доме погибли два человека
В Москве на Большой тульской при пожаре в жилом доме погибли два человека
© Прокуратура Москвы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Два человека погибли на пожаре в жилом доме на Большой Тульской в Москве, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
Огонь охватил квартиру на 6-м этаже жилого дома около 5 часов утра в четверг. Площадь возгорания составила порядка 40 квадратных метров.
Сотрудники МЧС спасли 14 человек, еще порядка 80 жильцов вышли из дома на улицу самостоятельно.
В 6:22 ведомство сообщило о ликвидации пожара на площади 55 "квадратов".
"На пожаре обнаружены тела женщины и мужчины", - сообщили в МЧС.
Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту смертельного пожара.

По предварительным данным столичного управления Следственного комитета России, причиной пожара стала неисправность электрической проводки.

Накануне в Ейском районе Кубани вспыхнул пожар на складах. Огонь охватил около 800 квадратных метров. Для безопасности жителей специалисты оцепили территорию в границах 500 метров от места пожара. Сообщалось, что огонь перекинулся на сухую растительность. Огонь удалось потушить около 2 часов ночи в четверг на площади 1600 квадратных метров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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