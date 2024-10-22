https://crimea.ria.ru/20241022/gostinichnyy-kompleks-gorit-v-anape---evakuirovany-60-chelovek-1141252056.html

Гостиничный комплекс горит в Анапе - эвакуированы 60 человек

Гостиничный комплекс горит в Анапе - эвакуированы 60 человек - РИА Новости Крым, 22.10.2024

Гостиничный комплекс горит в Анапе - эвакуированы 60 человек

В Анапе горят здания гостиничного комплекса, эвакуированы 60 человек. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T06:03

2024-10-22T06:03

2024-10-22T06:03

пожар

происшествия

анапа

краснодарский край

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Анапе горят здания гостиничного комплекса, эвакуированы 60 человек. Об этом сообщает МЧС России.На месте работают 50 спасателей и 14 единиц техники. На данный момент возгорание удалось локализовать.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Советском районе Крыма из-за курения в постели вспыхнул пожарИз горящей многоэтажки в Симферополе эвакуировали 34 человекаРебенок погиб на пожаре в Крыму

анапа

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, происшествия, анапа, краснодарский край, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)