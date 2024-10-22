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Гостиничный комплекс горит в Анапе - эвакуированы 60 человек - РИА Новости Крым, 22.10.2024
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Гостиничный комплекс горит в Анапе - эвакуированы 60 человек
Гостиничный комплекс горит в Анапе - эвакуированы 60 человек - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Гостиничный комплекс горит в Анапе - эвакуированы 60 человек
В Анапе горят здания гостиничного комплекса, эвакуированы 60 человек. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T06:03
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пожар
происшествия
анапа
краснодарский край
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Анапе горят здания гостиничного комплекса, эвакуированы 60 человек. Об этом сообщает МЧС России.На месте работают 50 спасателей и 14 единиц техники. На данный момент возгорание удалось локализовать.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Советском районе Крыма из-за курения в постели вспыхнул пожарИз горящей многоэтажки в Симферополе эвакуировали 34 человекаРебенок погиб на пожаре в Крыму
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пожар, происшествия, анапа, краснодарский край, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Гостиничный комплекс горит в Анапе - эвакуированы 60 человек

В Анапе горит гостиничный комплекс на площади 1100 квадратных метров

06:03 22.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Анапе горят здания гостиничного комплекса, эвакуированы 60 человек. Об этом сообщает МЧС России.

"В селе Сукко загорелись кровли двух зданий гостиничного комплекса на общей площади 1 100 "квадратов". Предварительно, никто не пострадал. Эвакуированы 60 человек", - говорится в сообщении.

На месте работают 50 спасателей и 14 единиц техники. На данный момент возгорание удалось локализовать.
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ПожарПроисшествияАнапаКраснодарский крайНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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