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Крым поможет новым регионам ускорить борьбу со спонсорами ВСУ

Крым поможет новым регионам ускорить борьбу со спонсорами ВСУ - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Крым поможет новым регионам ускорить борьбу со спонсорами ВСУ

Опыт Крыма и Севастополя пригодится новым регионам РФ для ускорении процесса национализации имущества украинских олигархов, имеющих активы в России и... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T21:17

2024-07-09T21:17

2024-07-09T21:17

национализация в крыму

радио "спутник в крыму"

новые регионы россии

мнения

игорь шатров

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Опыт Крыма и Севастополя пригодится новым регионам РФ для ускорении процесса национализации имущества украинских олигархов, имеющих активы в России и направляющих деньги на ВСУ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.По его словам, власти Крыма стали первопроходцами в этом деле, потому процесс длился достаточно долго, так как требовал большой внимательности к деталям. Теперь же все будет значительно быстрее."Я надеюсь, что в новых регионах РФ сделают выводы и, учтя опыт Крыма и Севастополя, быстрее проведут подобные действия", – сказал Шатров.9 июля председатель Государственного совета РК Владимир Константинов сообщил о том, что самые крупные активы украинских олигархов переданы в собственность Республики Крым или российских инвесторов. И уточнил, что в бюджет региона от продажи национализированных активов украинских олигархов уже поступило более 2,1 млрд рублей.В частности под национализацию попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра и другие. 500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко"). Также на аукционе была продана ялтинская квартира Владимира Зеленского и его жены Елены. А в мае 2024-го национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте, принадлежавший ранее литовскому бизнесмену Коласу Игорису, выставили на торги. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму 3,15 трлн рублей Названа сумма ущерба Крыму от водной и энергетической блокад Сальдо: имущество украинских олигархов на Херсонщине национализировано

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национализация в крыму, новые регионы россии, мнения, игорь шатров, украина