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Крым поможет новым регионам ускорить борьбу со спонсорами ВСУ - РИА Новости Крым, 09.07.2024
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Крым поможет новым регионам ускорить борьбу со спонсорами ВСУ
Крым поможет новым регионам ускорить борьбу со спонсорами ВСУ - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Крым поможет новым регионам ускорить борьбу со спонсорами ВСУ
Опыт Крыма и Севастополя пригодится новым регионам РФ для ускорении процесса национализации имущества украинских олигархов, имеющих активы в России и... РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T21:17
2024-07-09T21:17
национализация в крыму
радио "спутник в крыму"
новые регионы россии
мнения
игорь шатров
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Опыт Крыма и Севастополя пригодится новым регионам РФ для ускорении процесса национализации имущества украинских олигархов, имеющих активы в России и направляющих деньги на ВСУ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.По его словам, власти Крыма стали первопроходцами в этом деле, потому процесс длился достаточно долго, так как требовал большой внимательности к деталям. Теперь же все будет значительно быстрее."Я надеюсь, что в новых регионах РФ сделают выводы и, учтя опыт Крыма и Севастополя, быстрее проведут подобные действия", – сказал Шатров.9 июля председатель Государственного совета РК Владимир Константинов сообщил о том, что самые крупные активы украинских олигархов переданы в собственность Республики Крым или российских инвесторов. И уточнил, что в бюджет региона от продажи национализированных активов украинских олигархов уже поступило более 2,1 млрд рублей.В частности под национализацию попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра и другие. 500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко"). Также на аукционе была продана ялтинская квартира Владимира Зеленского и его жены Елены. А в мае 2024-го национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте, принадлежавший ранее литовскому бизнесмену Коласу Игорису, выставили на торги. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму 3,15 трлн рублей Названа сумма ущерба Крыму от водной и энергетической блокад Сальдо: имущество украинских олигархов на Херсонщине национализировано
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национализация в крыму, новые регионы россии, мнения, игорь шатров, украина
Крым поможет новым регионам ускорить борьбу со спонсорами ВСУ

Опыт Крыма пригодится новым регионам в деле национализации активов украинских олигархов

21:17 09.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПобережье Азовского моря в Запорожской области
Побережье Азовского моря в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Опыт Крыма и Севастополя пригодится новым регионам РФ для ускорении процесса национализации имущества украинских олигархов, имеющих активы в России и направляющих деньги на ВСУ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
По его словам, власти Крыма стали первопроходцами в этом деле, потому процесс длился достаточно долго, так как требовал большой внимательности к деталям. Теперь же все будет значительно быстрее.
"Я надеюсь, что в новых регионах РФ сделают выводы и, учтя опыт Крыма и Севастополя, быстрее проведут подобные действия", – сказал Шатров.
Он отметил, что и в новых регионах России "достаточно тех, кто сбежал, но еще пытается "доить" свою бывшую родину и что-то получить с нее, чтобы потом направить на войну с этой родиной". И подчеркнул, что никто не имеет на это права "ни морального, ни юридического".
9 июля председатель Государственного совета РК Владимир Константинов сообщил о том, что самые крупные активы украинских олигархов переданы в собственность Республики Крым или российских инвесторов. И уточнил, что в бюджет региона от продажи национализированных активов украинских олигархов уже поступило более 2,1 млрд рублей.
В частности под национализацию попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра и другие. 500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко"). Также на аукционе была продана ялтинская квартира Владимира Зеленского и его жены Елены. А в мае 2024-го национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте, принадлежавший ранее литовскому бизнесмену Коласу Игорису, выставили на торги.
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Радио "Спутник в Крыму"Национализация в КрымуНовые регионы РоссииМненияИгорь ШатровУкраина
 
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