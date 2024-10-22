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Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 22.10.2024
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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Крымский мост открыт
Мостовой переход через Керченский пролив снова открыт для движения транспорта. Об этом рапортует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T12:23
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крымский мост
керчь
тамань
керченский пролив
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Мостовой переход через Керченский пролив снова открыт для движения транспорта. Об этом рапортует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мост был закрыт во вторник в 11.55.Крымский мост является стратегическим объектом, где в обязательном порядке проводится досмотр в целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Время от времени мост закрывают целях безопасности: режим Зеленского не оставляет попыток атаковать Крымский мост.Движение по переходу через пролив открыто только для автомобилей массой до 3,5 тонны, а также для пассажирских автобусов. Грузовики направляются из порта Крым в порт Кавказ паромами. Открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыСколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезонЗа лето в Крым и обратно поезда перевезли 2 миллиона пассажиров
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РИА Новости Крым
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96
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крымский мост, керчь, тамань, керченский пролив, транспорт, крым, новости крыма
Крымский мост открыт

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено

12:23 22.10.2024 (обновлено: 12:24 22.10.2024)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Мостовой переход через Керченский пролив снова открыт для движения транспорта. Об этом рапортует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено", – сказано в сообщении.
Мост был закрыт во вторник в 11.55.
Крымский мост является стратегическим объектом, где в обязательном порядке проводится досмотр в целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Время от времени мост закрывают целях безопасности: режим Зеленского не оставляет попыток атаковать Крымский мост.
Движение по переходу через пролив открыто только для автомобилей массой до 3,5 тонны, а также для пассажирских автобусов. Грузовики направляются из порта Крым в порт Кавказ паромами. Открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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