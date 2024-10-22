https://crimea.ria.ru/20241022/krymskiy-most-otkryt-1141171995.html

Крымский мост открыт

Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 22.10.2024

Крымский мост открыт

Мостовой переход через Керченский пролив снова открыт для движения транспорта. Об этом рапортует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T12:23

2024-10-22T12:23

2024-10-22T12:24

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керчь

тамань

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Мостовой переход через Керченский пролив снова открыт для движения транспорта. Об этом рапортует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мост был закрыт во вторник в 11.55.Крымский мост является стратегическим объектом, где в обязательном порядке проводится досмотр в целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Время от времени мост закрывают целях безопасности: режим Зеленского не оставляет попыток атаковать Крымский мост.Движение по переходу через пролив открыто только для автомобилей массой до 3,5 тонны, а также для пассажирских автобусов. Грузовики направляются из порта Крым в порт Кавказ паромами. Открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыСколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезонЗа лето в Крым и обратно поезда перевезли 2 миллиона пассажиров

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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