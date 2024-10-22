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Умер крымский политик Валерий Ильичев

Умер крымский политик Валерий Ильичев - РИА Новости Крым, 22.10.2024

Умер крымский политик Валерий Ильичев

Крымский политик и общественный деятель Валерий Ильичев скончался на 70-м году жизни 21 октября. Об этом сообщает Русская община Крыма. РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T12:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Крымский политик и общественный деятель Валерий Ильичев скончался на 70-м году жизни 21 октября. Об этом сообщает Русская община Крыма."Валерий Иванович Ильичев – крымский политик и общественный деятель, председатель Симферопольской городской организации Русской общины Крыма, депутат Симферопольского горсовета трех созывов. Замечательный, яркий и талантливый человек, он был одним из руководителей Русской общины Крыма", - говорится в сообщении.Валерий Ильичев родился 22 декабря 1954 года в семье военнослужащего. В августе 1971 года поступил в Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище. Закончил его с отличием в 1975 году. "Валерий Ильичев проходил там службу на различных офицерских должностях до 1995 года. Подполковник запаса", - уточняют в Русской общине Крыма.В 1990 году Ильичев окончил исторический факультет Симферопольского государственного университета.В 2010 году Валерий Ильичев возглавил Симферопольскую организацию общины. Был избран депутатом Симферопольского городского Совета V созыва (2006 – 2010 годы). При его участии в Симферополе были созданы скверы им. А. В. Суворова, Г. А. Потемкина, В. С. Высоцкого, установлен памятник В. С. Высоцкому в рамках проекта "Аллея Российской славы".С 2014 по 2024 годы – депутат Симферопольского городского совета Республики Крым I и II созывов."Валерий Иванович внес значительный вклад в движение за воссоединение Крыма с Россией. Под его руководством проходили многочисленные митинги и акции протеста Русской общины Крыма в Симферополе, направленные на защиту законных прав и интересов русских в Крыму, против втягивания Украины в НАТО", - отмечают в общине.Он стал автором ряда песен и слов гимна Русской общины Крыма. Награжден орденом Республики Крым "За верность долгу", знаком отличия муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым "Звезда славы и почета", 15 правительственными медалями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, память, симферополь, русская община крыма , общество, крым, новости крыма