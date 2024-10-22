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В Крыму назначили нового уполномоченного по правам ребенка - РИА Новости Крым, 22.10.2024
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В Крыму назначили нового уполномоченного по правам ребенка
В Крыму назначили нового уполномоченного по правам ребенка - РИА Новости Крым, 22.10.2024
В Крыму назначили нового уполномоченного по правам ребенка
Новым уполномоченным по правам ребенка в Республике Крым назначена Светлана Савченко. Такое решение принято на заседании Государственного Совета республики во... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T12:56
2024-10-22T13:05
светлана савченко
владимир константинов
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
государственный совет рк (госсовет)
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Новым уполномоченным по правам ребенка в Республике Крым назначена Светлана Савченко. Такое решение принято на заседании Государственного Совета республики во вторник, сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов. Владимир Константинов обратил внимание, что Светлана Савченко — человек с большим организационным и политическим опытом. Она является депутатом Государственной Думы VII созыва."Уверен, что в статусе уполномоченного по правам ребенка она продолжит вносить свой вклад в развитие Крыма", - сказал председатель Госсовета.Константинов также поблагодарил Ирину Клюеву за работу, профессионализм и неравнодушие.Светлана Савченко родилась 4 июня 1965 года. Закончила Симферопольский государственный университет им. М.В. Фрунзе по специальности историк, преподаватель истории и обществоведения.1994 - 1998 годы - депутат Верховного Совета Крыма на профессиональной основе.1999 - 2002 годы – председатель партии "Союз"2002-2006 годы - помощник-консультант народного депутата Украины2006 - 2010 годы - председатель постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по социальным вопросам, здравоохранению и делам ветеранов.2011 год - заместитель председателя Крымской республиканской организации партии "Союз".2014 год - председатель постоянной комиссии Верховного Совета Республики Крым по культуре.2014 - 2016 годы - председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия.С 2016 - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.Ранее стало известно, что на пост министра образования, науки и молодежи Республики Крым назначена Валентина Лаврик, на должность министра экологии и природных ресурсов РК – Главного государственного инспектора РК – Ольга Славгородская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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светлана савченко, владимир константинов, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, государственный совет рк (госсовет), новости крыма, крым
В Крыму назначили нового уполномоченного по правам ребенка

Новым уполномоченным по правам ребенка в Крыму стала Светлана Савченко

12:56 22.10.2024 (обновлено: 13:05 22.10.2024)
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваСветлана Савченко
Светлана Савченко
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Новым уполномоченным по правам ребенка в Республике Крым назначена Светлана Савченко. Такое решение принято на заседании Государственного Совета республики во вторник, сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
"Такое решение приняли на заседании Государственного Совета в связи с истечением срока полномочий на этой должности Ирины Клюевой. Кандидатура Светланы Савченко согласована с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой", - написал он в своем Telegram-канале.
Владимир Константинов обратил внимание, что Светлана Савченко — человек с большим организационным и политическим опытом. Она является депутатом Государственной Думы VII созыва.
"Уверен, что в статусе уполномоченного по правам ребенка она продолжит вносить свой вклад в развитие Крыма", - сказал председатель Госсовета.
Константинов также поблагодарил Ирину Клюеву за работу, профессионализм и неравнодушие.
Светлана Савченко родилась 4 июня 1965 года. Закончила Симферопольский государственный университет им. М.В. Фрунзе по специальности историк, преподаватель истории и обществоведения.
1994 - 1998 годы - депутат Верховного Совета Крыма на профессиональной основе.
1999 - 2002 годы – председатель партии "Союз"
2002-2006 годы - помощник-консультант народного депутата Украины
2006 - 2010 годы - председатель постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по социальным вопросам, здравоохранению и делам ветеранов.
2011 год - заместитель председателя Крымской республиканской организации партии "Союз".
2014 год - председатель постоянной комиссии Верховного Совета Республики Крым по культуре.
2014 - 2016 годы - председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия.
С 2016 - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Ранее стало известно, что на пост министра образования, науки и молодежи Республики Крым назначена Валентина Лаврик, на должность министра экологии и природных ресурсов РК – Главного государственного инспектора РК – Ольга Славгородская.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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