https://crimea.ria.ru/20241022/v-krymu-naznachili-novogo-upolnomochennogo-po-pravam-rebenka--1141262053.html

В Крыму назначили нового уполномоченного по правам ребенка

В Крыму назначили нового уполномоченного по правам ребенка - РИА Новости Крым, 22.10.2024

В Крыму назначили нового уполномоченного по правам ребенка

Новым уполномоченным по правам ребенка в Республике Крым назначена Светлана Савченко. Такое решение принято на заседании Государственного Совета республики во... РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T12:56

2024-10-22T12:56

2024-10-22T13:05

светлана савченко

владимир константинов

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

государственный совет рк (госсовет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Новым уполномоченным по правам ребенка в Республике Крым назначена Светлана Савченко. Такое решение принято на заседании Государственного Совета республики во вторник, сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов. Владимир Константинов обратил внимание, что Светлана Савченко — человек с большим организационным и политическим опытом. Она является депутатом Государственной Думы VII созыва."Уверен, что в статусе уполномоченного по правам ребенка она продолжит вносить свой вклад в развитие Крыма", - сказал председатель Госсовета.Константинов также поблагодарил Ирину Клюеву за работу, профессионализм и неравнодушие.Светлана Савченко родилась 4 июня 1965 года. Закончила Симферопольский государственный университет им. М.В. Фрунзе по специальности историк, преподаватель истории и обществоведения.1994 - 1998 годы - депутат Верховного Совета Крыма на профессиональной основе.1999 - 2002 годы – председатель партии "Союз"2002-2006 годы - помощник-консультант народного депутата Украины2006 - 2010 годы - председатель постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по социальным вопросам, здравоохранению и делам ветеранов.2011 год - заместитель председателя Крымской республиканской организации партии "Союз".2014 год - председатель постоянной комиссии Верховного Совета Республики Крым по культуре.2014 - 2016 годы - председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия.С 2016 - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.Ранее стало известно, что на пост министра образования, науки и молодежи Республики Крым назначена Валентина Лаврик, на должность министра экологии и природных ресурсов РК – Главного государственного инспектора РК – Ольга Славгородская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана савченко, владимир константинов, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, государственный совет рк (госсовет), новости крыма, крым