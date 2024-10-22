https://crimea.ria.ru/20241022/v-krymu-naznachili-glav-dvukh-ministerstv-1141254425.html
В Крыму назначили глав двух министерств
В Крыму назначили глав двух министерств - РИА Новости Крым, 22.10.2024
В Крыму назначили глав двух министерств
На пост министра образования, науки и молодежи Республики Крым назначена Валентина Лаврик, на должность министра экологии и природных ресурсов РК – Главного... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T09:52
2024-10-22T09:52
2024-10-22T10:02
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
кадровые перестановки
сергей аксенов
ольга славгородская
валентина лаврик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. На пост министра образования, науки и молодежи Республики Крым назначена Валентина Лаврик, на должность министра экологии и природных ресурсов РК – Главного государственного инспектора РК – Ольга Славгородская. Соответствующие указы опубликованы на сайте Совета министров Республики Крым.Глава республики Сергей Аксенов поздравил их с назначением и пожелал плодотворной работы.Ранее Ольга Славгородская и Валентина Лаврик были уволены с этих должностей в связи с истечением срока полномочий.Накануне министром строительства и архитектуры Крыма на срок полномочий главы Республики Крым был назначен Эдуард Щеголев. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора предприятия "Вода Крыма".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе назначили и.о. заместителя губернатораНазначен министр здравоохранения КрымаВ Крыму назначили врио министра транспорта
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кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, сергей аксенов, ольга славгородская, валентина лаврик, минобраз крыма, минэкологии крыма, новости крыма, крым
В Крыму назначили глав двух министерств
В Крыму назначили министров образования и экологии
09:52 22.10.2024 (обновлено: 10:02 22.10.2024)