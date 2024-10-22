https://crimea.ria.ru/20241022/v-krymu-naznachili-glav-dvukh-ministerstv-1141254425.html

В Крыму назначили глав двух министерств

В Крыму назначили глав двух министерств - РИА Новости Крым, 22.10.2024

В Крыму назначили глав двух министерств

На пост министра образования, науки и молодежи Республики Крым назначена Валентина Лаврик, на должность министра экологии и природных ресурсов РК – Главного... РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T09:52

2024-10-22T09:52

2024-10-22T10:02

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

кадровые перестановки

сергей аксенов

ольга славгородская

валентина лаврик

минобраз крыма

минэкологии крыма

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141095593_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_207df29d1d8897a5c5bf8da20ae819de.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. На пост министра образования, науки и молодежи Республики Крым назначена Валентина Лаврик, на должность министра экологии и природных ресурсов РК – Главного государственного инспектора РК – Ольга Славгородская. Соответствующие указы опубликованы на сайте Совета министров Республики Крым.Глава республики Сергей Аксенов поздравил их с назначением и пожелал плодотворной работы.Ранее Ольга Славгородская и Валентина Лаврик были уволены с этих должностей в связи с истечением срока полномочий.Накануне министром строительства и архитектуры Крыма на срок полномочий главы Республики Крым был назначен Эдуард Щеголев. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора предприятия "Вода Крыма".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе назначили и.о. заместителя губернатораНазначен министр здравоохранения КрымаВ Крыму назначили врио министра транспорта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, сергей аксенов, ольга славгородская, валентина лаврик, минобраз крыма, минэкологии крыма, новости крыма, крым