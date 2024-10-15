https://crimea.ria.ru/20241015/naznachen-ministr-zdravookhraneniya-kryma-1141085375.html
Назначен министр здравоохранения Крыма
Назначен министр здравоохранения Крыма - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Назначен министр здравоохранения Крыма
Алексей Натаров назначен на должность министра здравоохранения Крыма. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T09:34
2024-10-15T09:34
2024-10-15T09:45
алексей натаров
минздрав крыма
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
кадровые перестановки
сергей аксенов
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Алексей Натаров назначен на должность министра здравоохранения Крыма. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Накануне Натаров был освобожден от должности министра в связи с истечением срока полномочий.Кадровые изменения в органы власти Крыма происходят в связи с истечением срока полномочий, ряд министров переназначены. В частности министром юстиции республики назначен Олег Шаповалов, а пост министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым занял Алексей Еременко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отставки и назначения в Крыму - кто занял министерские креслаВ Симферополе выбрали главу администрацииВ Крыму назначили врио министра транспортаВ Крыму назначили министра сельского хозяйства
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алексей натаров, минздрав крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, сергей аксенов, новости крыма, крым
Назначен министр здравоохранения Крыма
Аксенов назначил Алексея Натарова министром здравоохранения Крыма
09:34 15.10.2024 (обновлено: 09:45 15.10.2024)