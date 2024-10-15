https://crimea.ria.ru/20241015/naznachen-ministr-zdravookhraneniya-kryma-1141085375.html

Назначен министр здравоохранения Крыма

Назначен министр здравоохранения Крыма - РИА Новости Крым, 15.10.2024

Назначен министр здравоохранения Крыма

Алексей Натаров назначен на должность министра здравоохранения Крыма. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T09:34

2024-10-15T09:34

2024-10-15T09:45

алексей натаров

минздрав крыма

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

кадровые перестановки

сергей аксенов

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Алексей Натаров назначен на должность министра здравоохранения Крыма. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Накануне Натаров был освобожден от должности министра в связи с истечением срока полномочий.Кадровые изменения в органы власти Крыма происходят в связи с истечением срока полномочий, ряд министров переназначены. В частности министром юстиции республики назначен Олег Шаповалов, а пост министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым занял Алексей Еременко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отставки и назначения в Крыму - кто занял министерские креслаВ Симферополе выбрали главу администрацииВ Крыму назначили врио министра транспортаВ Крыму назначили министра сельского хозяйства

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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