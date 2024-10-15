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Назначен министр здравоохранения Крыма - РИА Новости Крым, 15.10.2024
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Назначен министр здравоохранения Крыма
Назначен министр здравоохранения Крыма - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Назначен министр здравоохранения Крыма
Алексей Натаров назначен на должность министра здравоохранения Крыма. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T09:34
2024-10-15T09:45
алексей натаров
минздрав крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Алексей Натаров назначен на должность министра здравоохранения Крыма. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Накануне Натаров был освобожден от должности министра в связи с истечением срока полномочий.Кадровые изменения в органы власти Крыма происходят в связи с истечением срока полномочий, ряд министров переназначены. В частности министром юстиции республики назначен Олег Шаповалов, а пост министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым занял Алексей Еременко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отставки и назначения в Крыму - кто занял министерские креслаВ Симферополе выбрали главу администрацииВ Крыму назначили врио министра транспортаВ Крыму назначили министра сельского хозяйства
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алексей натаров, минздрав крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, сергей аксенов, новости крыма, крым
Назначен министр здравоохранения Крыма

Аксенов назначил Алексея Натарова министром здравоохранения Крыма

09:34 15.10.2024 (обновлено: 09:45 15.10.2024)
 
© Соцсети Алексея НатароваАлексей Натаров
Алексей Натаров
© Соцсети Алексея Натарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Алексей Натаров назначен на должность министра здравоохранения Крыма. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

"Назначить Натарова Алексея Алексеевича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, – министра здравоохранения Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым", - говорится в документе.

Накануне Натаров был освобожден от должности министра в связи с истечением срока полномочий.
Кадровые изменения в органы власти Крыма происходят в связи с истечением срока полномочий, ряд министров переназначены. В частности министром юстиции республики назначен Олег Шаповалов, а пост министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым занял Алексей Еременко.
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