https://crimea.ria.ru/20240924/naznachen-novyy-ministr-mchs-kryma-1140569061.html

Назначен новый министр МЧС Крыма

Назначен новый министр МЧС Крыма - РИА Новости Крым, 24.09.2024

Назначен новый министр МЧС Крыма

Алексей Еременко назначен министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T10:39

2024-09-24T10:39

2024-09-24T10:47

мчс крыма

сергей аксенов

алексей еременко

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

кадровые перестановки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Алексей Еременко назначен министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте правительства Крыма.Алексей Еременко ранее занимал должность заместителя начальника Главного управления МЧС Российской Федерации по Республике Крым. 26 августа он стал временно исполняющим обязанности министра чрезвычайных ситуаций республики.Сергей Садаклиев, занимавший должность министра чрезвычайных ситуаций Крыма, покинул свой пост по собственному желанию 5 августа. Он возглавлял ведомство более трех лет. Садаклиев был задержан и арестован на два месяца. Бывшему министру грозит до 10 лет лишения свободы. Киевский районный суд Симферополя заключил чиновника под стражу до 9 ноября.По информации суда, уголовные дела возбуждены за нарушение требований по защите государственной тайны, а также за превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности.В органах власти Крыма произошли кадровые изменения, в связи с истечением срока полномочий ряд министров переназначены. О назначениях последних двух недель - читайте в подборке РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назначил министра юстиции КрымаАксенов назначил министра ЖКХ КрымаВ Ялте выбрали врио главы администрации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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