Назначен новый министр МЧС Крыма
Аксенов назначил Алексея Еременко министром МЧС Крыма
10:39 24.09.2024 (обновлено: 10:47 24.09.2024)
© МЧС Республики КрымАлексей Михайлович Еременко
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Алексей Еременко назначен министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте правительства Крыма.
"Назначить Еременко Алексея Михайловича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, – министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым", - говорится в тексте.
Алексей Еременко ранее занимал должность заместителя начальника Главного управления МЧС Российской Федерации по Республике Крым. 26 августа он стал временно исполняющим обязанности министра чрезвычайных ситуаций республики.
Сергей Садаклиев, занимавший должность министра чрезвычайных ситуаций Крыма, покинул свой пост по собственному желанию 5 августа. Он возглавлял ведомство более трех лет. Садаклиев был задержан и арестован на два месяца. Бывшему министру грозит до 10 лет лишения свободы. Киевский районный суд Симферополя заключил чиновника под стражу до 9 ноября.
По информации суда, уголовные дела возбуждены за нарушение требований по защите государственной тайны, а также за превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности.
В органах власти Крыма произошли кадровые изменения, в связи с истечением срока полномочий ряд министров переназначены. О назначениях последних двух недель - читайте в подборке РИА Новости Крым.
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