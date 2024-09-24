Рейтинг@Mail.ru
Назначен новый министр МЧС Крыма - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240924/naznachen-novyy-ministr-mchs-kryma-1140569061.html
Назначен новый министр МЧС Крыма
Назначен новый министр МЧС Крыма - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Назначен новый министр МЧС Крыма
Алексей Еременко назначен министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T10:39
2024-09-24T10:47
мчс крыма
сергей аксенов
алексей еременко
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
кадровые перестановки
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/18/1140568912_0:134:853:614_1920x0_80_0_0_991629fff1260f067961223c17c63226.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Алексей Еременко назначен министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте правительства Крыма.Алексей Еременко ранее занимал должность заместителя начальника Главного управления МЧС Российской Федерации по Республике Крым. 26 августа он стал временно исполняющим обязанности министра чрезвычайных ситуаций республики.Сергей Садаклиев, занимавший должность министра чрезвычайных ситуаций Крыма, покинул свой пост по собственному желанию 5 августа. Он возглавлял ведомство более трех лет. Садаклиев был задержан и арестован на два месяца. Бывшему министру грозит до 10 лет лишения свободы. Киевский районный суд Симферополя заключил чиновника под стражу до 9 ноября.По информации суда, уголовные дела возбуждены за нарушение требований по защите государственной тайны, а также за превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности.В органах власти Крыма произошли кадровые изменения, в связи с истечением срока полномочий ряд министров переназначены. О назначениях последних двух недель - читайте в подборке РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назначил министра юстиции КрымаАксенов назначил министра ЖКХ КрымаВ Ялте выбрали врио главы администрации
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/18/1140568912_0:97:853:737_1920x0_80_0_0_4747bc6858a0e47b5ac5e09c52c85f43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс крыма, сергей аксенов, алексей еременко, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, новости крыма, крым
Назначен новый министр МЧС Крыма

Аксенов назначил Алексея Еременко министром МЧС Крыма

10:39 24.09.2024 (обновлено: 10:47 24.09.2024)
 
© МЧС Республики КрымАлексей Михайлович Еременко
Алексей Михайлович Еременко
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Алексей Еременко назначен министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте правительства Крыма.

"Назначить Еременко Алексея Михайловича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, – министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым", - говорится в тексте.

Алексей Еременко ранее занимал должность заместителя начальника Главного управления МЧС Российской Федерации по Республике Крым. 26 августа он стал временно исполняющим обязанности министра чрезвычайных ситуаций республики.
Сергей Садаклиев, занимавший должность министра чрезвычайных ситуаций Крыма, покинул свой пост по собственному желанию 5 августа. Он возглавлял ведомство более трех лет. Садаклиев был задержан и арестован на два месяца. Бывшему министру грозит до 10 лет лишения свободы. Киевский районный суд Симферополя заключил чиновника под стражу до 9 ноября.
По информации суда, уголовные дела возбуждены за нарушение требований по защите государственной тайны, а также за превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности.
В органах власти Крыма произошли кадровые изменения, в связи с истечением срока полномочий ряд министров переназначены. О назначениях последних двух недель - читайте в подборке РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аксенов назначил министра юстиции Крыма
Аксенов назначил министра ЖКХ Крыма
В Ялте выбрали врио главы администрации
 
МЧС КрымаСергей АксеновАлексей ЕременкоКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяКадровые перестановкиНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:10Конфликт в горах: житель Кубани ранил ножом пятерых туристов
12:01В Крыму из-за крупного возгорания сухостоя едва не сгорели жилые дома
11:52В России могут ввести штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри
11:4611-летняя девочка погибла в аварии в Адыгее
11:11Ялта и Феодосия остались без света
11:06Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на треть
10:55Летом жители и гости Крыма установили рекорд по безналичным расчетам
10:47В Ялте остановили работу опасного для жизни аттракциона
10:39Назначен новый министр МЧС Крыма
10:34В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
10:28Аксенов назначил министра юстиции Крыма
09:59Агент СБУ хотел поджечь пункт отбора контрактников в РФ 1:08
09:40Новая магнитная буря накроет Землю - когда ждать удара
09:26Это не Байден: кто толкает Америку и НАТО к войне с Россией
09:09Семья в Красноярском крае могла умереть от отравления дихлофосом
08:50В России запрещена деятельность проукраинского фонда для сбора помощи ВСУ
08:27Критическая инфраструктура поражена в Запорожье и Полтаве
08:11Укрощение себя: дрессировщик Виталий Смолянец работает на протезах
07:43В Севастополе и Бахчисарае во вторник отключат свет: список адресов
07:23Пресечена беспилотная атака на приграничье России
Лента новостейМолния