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В Севастополе назначили и.о. заместителя губернатора - РИА Новости Крым, 21.10.2024
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В Севастополе назначили и.о. заместителя губернатора
В Севастополе назначили и.о. заместителя губернатора - РИА Новости Крым, 21.10.2024
В Севастополе назначили и.о. заместителя губернатора
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назначил Дмитрия Галкина исполняющим обязанности заместителя губернатора. Об этом сообщили в правительстве региона. РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T11:03
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севастополь
михаил развожаев
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
кадровые перестановки
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назначил Дмитрия Галкина исполняющим обязанности заместителя губернатора. Об этом сообщили в правительстве региона.По словам Развожаева, Галкин будет курировать Департамент капитального строительства и все подведомственные организации.Ранее Дмитрий Галкин работал в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий, Министерстве обороны РФ, руководил деятельностью военного инновационного технополиса "ЭРА" в Анапе, где в том числе курировал развитие инновационной инфраструктуры.В конце августа суд в Москве арестовал бывшего и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова по делу о получении особо крупной взятки, он заключен под стражу до 25 октября 2024 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назначили главу минстрояВыборы в Крыму обновили состав руководителей на местах почти наполовинуРазвожаев представил своего нового советника
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, новости крыма
В Севастополе назначили и.о. заместителя губернатора

Развожаев назначил исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя

11:03 21.10.2024 (обновлено: 11:15 21.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание правительства Севастополя
Здание правительства Севастополя - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назначил Дмитрия Галкина исполняющим обязанности заместителя губернатора. Об этом сообщили в правительстве региона.
"Дмитрий Григорьевич Галкин назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора Севастополя, курирующим сферу капитального строительства. Решение на заседании правительства Севастополя озвучил губернатор Михаил Развожаев", - говорится в сообщении.
По словам Развожаева, Галкин будет курировать Департамент капитального строительства и все подведомственные организации.
Ранее Дмитрий Галкин работал в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий, Министерстве обороны РФ, руководил деятельностью военного инновационного технополиса "ЭРА" в Анапе, где в том числе курировал развитие инновационной инфраструктуры.
В конце августа суд в Москве арестовал бывшего и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова по делу о получении особо крупной взятки, он заключен под стражу до 25 октября 2024 года.
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