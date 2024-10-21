https://crimea.ria.ru/20241021/v-sevastopole-naznachili-io-zamestitelya-gubernatora-1141233593.html

В Севастополе назначили и.о. заместителя губернатора

В Севастополе назначили и.о. заместителя губернатора - РИА Новости Крым, 21.10.2024

В Севастополе назначили и.о. заместителя губернатора

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назначил Дмитрия Галкина исполняющим обязанности заместителя губернатора. Об этом сообщили в правительстве региона. РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T11:03

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севастополь

михаил развожаев

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

кадровые перестановки

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назначил Дмитрия Галкина исполняющим обязанности заместителя губернатора. Об этом сообщили в правительстве региона.По словам Развожаева, Галкин будет курировать Департамент капитального строительства и все подведомственные организации.Ранее Дмитрий Галкин работал в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий, Министерстве обороны РФ, руководил деятельностью военного инновационного технополиса "ЭРА" в Анапе, где в том числе курировал развитие инновационной инфраструктуры.В конце августа суд в Москве арестовал бывшего и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова по делу о получении особо крупной взятки, он заключен под стражу до 25 октября 2024 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назначили главу минстрояВыборы в Крыму обновили состав руководителей на местах почти наполовинуРазвожаев представил своего нового советника

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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