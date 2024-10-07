https://crimea.ria.ru/20241007/razvozhaev-predstavil-svoego-novogo-sovetnika-1140908616.html

Развожаев представил своего нового советника

Развожаев представил своего нового советника - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Развожаев представил своего нового советника

Экс-депутат Законодательного собрания Севастополя в двух каденциях Татьяна Щербакова назначена советником губернатора. Об этом глава города Михаил Развожаев... РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T19:37

2024-10-07T19:37

2024-10-07T19:37

севастополь

михаил развожаев

правительство севастополя

новости

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Экс-депутат Законодательного собрания Севастополя в двух каденциях Татьяна Щербакова назначена советником губернатора. Об этом глава города Михаил Развожаев сообщил на аппаратном совещании правительства Севастополя.Он уточнил, что Щербакова будет работать по ряду социальных проектов.Татьяна Щербакова родилась Севастополе. Окончила школу с серебряной медалью. Высшее образование получила в 1989-1994 гг. в Симферопольском госуниверситете им. Фрунзе по специальности "История". С 1996 работала в образовательных организациях Севастополя, имеет 15 лет педагогического стажа.В 2012-2013 гг. была начальником научного отдела мемориального комплекса "35-я береговая батарея".С октября 2014 года по сентябрь 2019 года – депутат Законодательного собрания Севастополя I созыва, председатель постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам. С сентября 2019 года возглавляла постоянный комитет по здравоохранению и социальной политике Заксобрания города II созыва.В 2016-м прошла переподготовку в РАНХиГС при Президенте РФ по программе Высшего уровня резерва управленческих кадров (квалификация "Специалист в области государственного и муниципального управления").С марта 2018 года по январь 2021 года – руководитель АНО "Агентство стратегического развития Севастополя".В 2021 году по результатам открытого конкурса распоряжением губернатора была включена в резерв управленческих кадров города Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Время непростое: названы приоритеты работы нового парламента СевастополяВ Госсовет Крыма избраны 75 депутатов от трех партийВ Крыму назначили врио министра транспорта

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, правительство севастополя, новости, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя