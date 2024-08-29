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В Москве арестовали бывшего и.о. замгубернатора Севастополя Горлова - РИА Новости Крым, 29.08.2024
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В Москве арестовали бывшего и.о. замгубернатора Севастополя Горлова
В Москве арестовали бывшего и.о. замгубернатора Севастополя Горлова - РИА Новости Крым, 29.08.2024
В Москве арестовали бывшего и.о. замгубернатора Севастополя Горлова
Суд в Москве арестовал бывшего и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова по делу о получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T11:12
2024-08-29T11:12
евгений горлов
москва
басманный суд москвы
арест
севастополь
взятка
михаил развожаев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Суд в Москве арестовал бывшего и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова по делу о получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об увольнении Горлова, отметив, что за любое проявление коррупции последует наказание.В июне 2022 года Развожаев после скандала с пляжем пригрозил вернуть Евгения Горлова, на тот момент директора департамента городского хозяйства Севастополя, обратно в Сочи.Читайте также на РИА Новости Крым:Министр транспорта Крыма Лукашенко ушел в отставкуАксенов предложил уволить мэра Красноперекопска в связи с утратой доверияВ Крыму уволен помощник главы МЧС
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евгений горлов, москва, басманный суд москвы, арест, севастополь, взятка, михаил развожаев, новости
В Москве арестовали бывшего и.о. замгубернатора Севастополя Горлова

Бывший и.о. замгубернатора Севастополя Горлов арестован по делу о крупной взятке

11:12 29.08.2024
 
© ТГ-канал Евгений ГорловЕвгений Горлов
Евгений Горлов
© ТГ-канал Евгений Горлов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Суд в Москве арестовал бывшего и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова по делу о получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об увольнении Горлова, отметив, что за любое проявление коррупции последует наказание.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Горлову Евгению Сергеевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 25 октября 2024 года", - говорится в сообщении.
В июне 2022 года Развожаев после скандала с пляжем пригрозил вернуть Евгения Горлова, на тот момент директора департамента городского хозяйства Севастополя, обратно в Сочи.
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Евгений ГорловМоскваБасманный суд МосквыАрестСевастопольВзяткаМихаил РазвожаевНовости
 
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