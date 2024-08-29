https://crimea.ria.ru/20240829/v-moskve-arestovali-byvshego-io-zamgubernatora-sevastopolya-gorlova-1139966068.html

В Москве арестовали бывшего и.о. замгубернатора Севастополя Горлова

В Москве арестовали бывшего и.о. замгубернатора Севастополя Горлова - РИА Новости Крым, 29.08.2024

В Москве арестовали бывшего и.о. замгубернатора Севастополя Горлова

Суд в Москве арестовал бывшего и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова по делу о получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T11:12

2024-08-29T11:12

2024-08-29T11:12

евгений горлов

москва

басманный суд москвы

арест

севастополь

взятка

михаил развожаев

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Суд в Москве арестовал бывшего и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова по делу о получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об увольнении Горлова, отметив, что за любое проявление коррупции последует наказание.В июне 2022 года Развожаев после скандала с пляжем пригрозил вернуть Евгения Горлова, на тот момент директора департамента городского хозяйства Севастополя, обратно в Сочи.Читайте также на РИА Новости Крым:Министр транспорта Крыма Лукашенко ушел в отставкуАксенов предложил уволить мэра Красноперекопска в связи с утратой доверияВ Крыму уволен помощник главы МЧС

москва

севастополь

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евгений горлов, москва, басманный суд москвы, арест, севастополь, взятка, михаил развожаев, новости