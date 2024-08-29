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В Москве арестовали бывшего и.о. замгубернатора Севастополя Горлова
В Москве арестовали бывшего и.о. замгубернатора Севастополя Горлова - РИА Новости Крым, 29.08.2024
В Москве арестовали бывшего и.о. замгубернатора Севастополя Горлова
Суд в Москве арестовал бывшего и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова по делу о получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T11:12
2024-08-29T11:12
2024-08-29T11:12
евгений горлов
москва
басманный суд москвы
арест
севастополь
взятка
михаил развожаев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Суд в Москве арестовал бывшего и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова по делу о получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об увольнении Горлова, отметив, что за любое проявление коррупции последует наказание.В июне 2022 года Развожаев после скандала с пляжем пригрозил вернуть Евгения Горлова, на тот момент директора департамента городского хозяйства Севастополя, обратно в Сочи.Читайте также на РИА Новости Крым:Министр транспорта Крыма Лукашенко ушел в отставкуАксенов предложил уволить мэра Красноперекопска в связи с утратой доверияВ Крыму уволен помощник главы МЧС
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РИА Новости Крым
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евгений горлов, москва, басманный суд москвы, арест, севастополь, взятка, михаил развожаев, новости
В Москве арестовали бывшего и.о. замгубернатора Севастополя Горлова
Бывший и.о. замгубернатора Севастополя Горлов арестован по делу о крупной взятке