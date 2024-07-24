Рейтинг@Mail.ru
Аксенов предложил уволить мэра Красноперекопска в связи с утратой доверия - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240724/aksenov-predlozhil-uvolit-mera-krasnoperekopska-v-svyazi-s-utratoy-doveriya-1139104778.html
Аксенов предложил уволить мэра Красноперекопска в связи с утратой доверия
Аксенов предложил уволить мэра Красноперекопска в связи с утратой доверия - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Аксенов предложил уволить мэра Красноперекопска в связи с утратой доверия
Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к депутатам городского совета Красноперекопска с предложением отправить в отставку главу администрации Вадима... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T18:17
2024-07-24T18:31
крым
сергей аксенов
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
красноперекопск
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/18/1139104633_0:59:960:599_1920x0_80_0_0_689262f149d717cecbd6576e9a858465.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к депутатам городского совета Красноперекопска с предложением отправить в отставку главу администрации Вадима Хомина.Хомин руководит администрацией Красноперекопска с октября 2019 года. Ранее он работал заместителем главы администрации.На минувшей неделе в Крыму был уволен помощник министра чрезвычайных ситуаций Крыма Ингмар Левчик.
https://crimea.ria.ru/20240701/glava-kerchi-ukhodit-v-otstavku-1138482582.html
крым
красноперекопск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/18/1139104633_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_78b6f95bffdd7316918fe52a29988b70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, красноперекопск, новости крыма
Аксенов предложил уволить мэра Красноперекопска в связи с утратой доверия

Аксенов предложил депутатам Красноперекопска уволить главу горадминистрации Хомина

18:17 24.07.2024 (обновлено: 18:31 24.07.2024)
 
© Администрация КрасноперекопскаГлава администрации Красноперекопска Вадим Хомин
Глава администрации Красноперекопска Вадим Хомин
© Администрация Красноперекопска
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к депутатам городского совета Красноперекопска с предложением отправить в отставку главу администрации Вадима Хомина.
"Обратился к депутатам городского совета Красноперекопска с предложением рассмотреть вопрос о снятии с должности главы администрации города Вадима Ярославовича Хомина в связи с утратой доверия", - написал он в своем Telegram-канале.
Хомин руководит администрацией Красноперекопска с октября 2019 года. Ранее он работал заместителем главы администрации.
На минувшей неделе в Крыму был уволен помощник министра чрезвычайных ситуаций Крыма Ингмар Левчик.
Мэр Керчи Святослав Брусаков
1 июля, 10:34
Глава Керчи уходит в отставку
 
КрымСергей АксеновКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяКрасноперекопскНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:16В СК предложили ввести "весомый налог" за использование труда мигрантов
20:03Участники СВО писали в Крыму песни о любви к Родине
19:52Суд заочно арестовал подозреваемого в подрыве авто в Москве
19:31Украина безвластия: почему мобилизация в ВСУ незаконна
19:19Утрата легитимности Зеленского осложняет мирные решения – Кремль
19:02Аксенов назвал три самых грязных города Крыма
18:50Собственные доходы Крыма выросли на треть
18:36В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
18:17Аксенов предложил уволить мэра Красноперекопска в связи с утратой доверия
18:02Защита бойцов СВО и дела "лихих" 90-х: интервью главы Следкома Крыма
17:56Подозреваемый в подрыве машины в Москве задержан в Турции
17:54Скончался главный детский ревматолог Крыма Сергей Ивановский
17:38Уже пошли в школу: в Крыму выросли первые безвирусные саженцы винограда
17:21Дети погибли от поддельных лекарств – на Кубани задержаны члены ОПГ
17:13В программу восстановления новых регионов включат еще 30 тысяч объектов
17:04Су-27 подняли в воздух из-за самолетов ВВС Британии над Черным морем
16:40Мигранта из Таджикистана осудят за побои подростку в Севастополе
16:24Путин открыл важный участок сухопутного коридора в Крым
16:15Подозреваемый в подрыве иномарки в Москве сбежал в Турцию – ФСБ
16:14Сверхплановый результат - Путин о жилье и дорогах в новых регионах
Лента новостейМолния