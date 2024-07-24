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Аксенов предложил уволить мэра Красноперекопска в связи с утратой доверия
Аксенов предложил уволить мэра Красноперекопска в связи с утратой доверия - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Аксенов предложил уволить мэра Красноперекопска в связи с утратой доверия
Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к депутатам городского совета Красноперекопска с предложением отправить в отставку главу администрации Вадима... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T18:17
2024-07-24T18:17
2024-07-24T18:31
крым
сергей аксенов
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
красноперекопск
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к депутатам городского совета Красноперекопска с предложением отправить в отставку главу администрации Вадима Хомина.Хомин руководит администрацией Красноперекопска с октября 2019 года. Ранее он работал заместителем главы администрации.На минувшей неделе в Крыму был уволен помощник министра чрезвычайных ситуаций Крыма Ингмар Левчик.
https://crimea.ria.ru/20240701/glava-kerchi-ukhodit-v-otstavku-1138482582.html
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крым, сергей аксенов, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, красноперекопск, новости крыма
Аксенов предложил уволить мэра Красноперекопска в связи с утратой доверия
Аксенов предложил депутатам Красноперекопска уволить главу горадминистрации Хомина
18:17 24.07.2024 (обновлено: 18:31 24.07.2024)