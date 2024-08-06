https://crimea.ria.ru/20240806/uvolen-ispolnyayuschiy-obyazannosti-zamgubernatora-sevastopolya-evgeniy-gorlov-1139414617.html

Уволен исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя Евгений Горлов

Уволен исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя Евгений Горлов - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Уволен исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя Евгений Горлов

Глава Севастополя Михаил Развожаев уволил с должности исполняющего обязанности замгубернатора, экс-руководителя горхоза региона Евгения Горлова, отметив, что за РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T20:16

2024-08-06T20:16

2024-08-06T20:35

михаил развожаев

новости

севастополь

евгений горлов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Глава Севастополя Михаил Развожаев уволил с должности исполняющего обязанности замгубернатора, экс-руководителя горхоза региона Евгения Горлова, отметив, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание.Напомним, Развожаев еще два года назад, в июне 2022 года, пригрозил вернуть Евгения Горлова, на тот момент директора департамента городского хозяйства Севастополя, обратно в Сочи после скандала с пляжем.В том же году губернатор отчитал ответственных за подготовку в городе убежищ на случай атак ВСУ, в том числе Евгения Горлова.

https://crimea.ria.ru/20240806/ministr-transporta-kryma-lukashenko-ushel-v-otstavku-1139381928.html

севастополь

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михаил развожаев, новости, севастополь, евгений горлов