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Уволен исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя Евгений Горлов - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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Уволен исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя Евгений Горлов
Уволен исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя Евгений Горлов - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Уволен исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя Евгений Горлов
Глава Севастополя Михаил Развожаев уволил с должности исполняющего обязанности замгубернатора, экс-руководителя горхоза региона Евгения Горлова, отметив, что за РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T20:16
2024-08-06T20:35
михаил развожаев
новости
севастополь
евгений горлов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Глава Севастополя Михаил Развожаев уволил с должности исполняющего обязанности замгубернатора, экс-руководителя горхоза региона Евгения Горлова, отметив, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание.Напомним, Развожаев еще два года назад, в июне 2022 года, пригрозил вернуть Евгения Горлова, на тот момент директора департамента городского хозяйства Севастополя, обратно в Сочи после скандала с пляжем.В том же году губернатор отчитал ответственных за подготовку в городе убежищ на случай атак ВСУ, в том числе Евгения Горлова.
https://crimea.ria.ru/20240806/ministr-transporta-kryma-lukashenko-ushel-v-otstavku-1139381928.html
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михаил развожаев, новости, севастополь, евгений горлов
Уволен исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя Евгений Горлов

Развожаев уволил исполняющего обязанности замгубернатора Севастополя Евгения Горлова

20:16 06.08.2024 (обновлено: 20:35 06.08.2024)
 
© ТГ-канал Евгений ГорловЕвгений Горлов
Евгений Горлов
© ТГ-канал Евгений Горлов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Глава Севастополя Михаил Развожаев уволил с должности исполняющего обязанности замгубернатора, экс-руководителя горхоза региона Евгения Горлова, отметив, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание.

"Уволил исполняющего обязанности заместителя губернатора Евгения Сергеевича Горлова. Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Напомним, Развожаев еще два года назад, в июне 2022 года, пригрозил вернуть Евгения Горлова, на тот момент директора департамента городского хозяйства Севастополя, обратно в Сочи после скандала с пляжем.
В том же году губернатор отчитал ответственных за подготовку в городе убежищ на случай атак ВСУ, в том числе Евгения Горлова.
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Михаил РазвожаевНовостиСевастопольЕвгений Горлов
 
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