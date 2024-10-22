https://crimea.ria.ru/20241022/na-yuzhnom-beregu-kryma-avariya-v-elektrosetyakh---bez-sveta-gurzuf-1141261147.html

На Южном берегу Крыма авария в электросетях - без света Гурзуф и Партенит

На Южном берегу Крыма авария в электросетях - без света Гурзуф и Партенит - РИА Новости Крым, 22.10.2024

На Южном берегу Крыма авария в электросетях - без света Гурзуф и Партенит

В Крыму два поселка на ЮБК и ряд сел под Судаком во вторник остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики... РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T12:34

2024-10-22T12:34

2024-10-22T12:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. В Крыму два поселка на ЮБК и ряд сел под Судаком во вторник остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.Кроме того, по его информации, без света частично город Судак, с. Дачное, с. Лесное, с. Солнечная Долина. без электроснабжения остались 3508 человек. Работают аварийные бригады, уточнили в "Крымэнерго". Завершить восстановительные работы и вернуть свет потребителям планируется в течение трех часов.Также, по данным "Крымэнерго", аварийное отключение произошло в Феодосии в районе улицы Федько. Аварийные работы также планируют закончить за три часа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь и пригород во вторник останутся без светаАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"В Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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