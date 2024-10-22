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На Южном берегу Крыма авария в электросетях - без света Гурзуф и Партенит - РИА Новости Крым, 22.10.2024
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На Южном берегу Крыма авария в электросетях - без света Гурзуф и Партенит
На Южном берегу Крыма авария в электросетях - без света Гурзуф и Партенит - РИА Новости Крым, 22.10.2024
На Южном берегу Крыма авария в электросетях - без света Гурзуф и Партенит
В Крыму два поселка на ЮБК и ряд сел под Судаком во вторник остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T12:34
2024-10-22T12:48
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. В Крыму два поселка на ЮБК и ряд сел под Судаком во вторник остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.Кроме того, по его информации, без света частично город Судак, с. Дачное, с. Лесное, с. Солнечная Долина. без электроснабжения остались 3508 человек. Работают аварийные бригады, уточнили в "Крымэнерго". Завершить восстановительные работы и вернуть свет потребителям планируется в течение трех часов.Также, по данным "Крымэнерго", аварийное отключение произошло в Феодосии в районе улицы Федько. Аварийные работы также планируют закончить за три часа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь и пригород во вторник останутся без светаАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"В Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты
гурзуф
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отключение электроэнергии в крыму, гурзуф, юбк, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, крым, партенит, судак
На Южном берегу Крыма авария в электросетях - без света Гурзуф и Партенит

Гурзуф и Партенит в Крыму остались без света из-за аварии

12:34 22.10.2024 (обновлено: 12:48 22.10.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкГорода Крыма. Гурзуф
Города Крыма. Гурзуф - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. В Крыму два поселка на ЮБК и ряд сел под Судаком во вторник остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.
"В связи с технологическим нарушением в сетях предприятия "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в поселках Гурзуф и Партенит городского округа Ялта. Обесточено 47 трансформаторных подстанций, без света 3333 человек", - проинформировал он в своем ТГ-канале.
Кроме того, по его информации, без света частично город Судак, с. Дачное, с. Лесное, с. Солнечная Долина. без электроснабжения остались 3508 человек.
Работают аварийные бригады, уточнили в "Крымэнерго". Завершить восстановительные работы и вернуть свет потребителям планируется в течение трех часов.
Также, по данным "Крымэнерго", аварийное отключение произошло в Феодосии в районе улицы Федько. Аварийные работы также планируют закончить за три часа.
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