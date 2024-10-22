https://crimea.ria.ru/20241022/sevastopol-i-prigorod-vo-vtornik-ostanutsya-bez-sveta-1141242011.html

Севастополь и пригород во вторник останутся без света

Севастополь и пригород во вторник останутся без света - РИА Новости Крым, 22.10.2024

Севастополь и пригород во вторник останутся без света

Жители Севастополя и прилегающих населенных пунктов во вторник останутся без света из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T08:06

2024-10-22T08:06

2024-10-22T08:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Жители Севастополя и прилегающих населенных пунктов во вторник останутся без света из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным предприятия, с 9:00 до полудня света не будет на улицах Сапунгорская, Ялтинское шоссе, Ахлестина и Лазурная.С 9.30 до 17:00 без электроэнергии останутся жители села Павловка по улицам Родниковой и Спортивной, в переулках Зернистом, Лебедином, Родниковом, а также села Орлиное - на Урожайной, Счастливой, Интернациональной улицах и в Ровном переулке.С 9.00 до 17:00 полуторачасовые отключения коснутся абонентов по Балаклавскому и Камышовому шоссе, на улицах Пехотная, Дубравная, Сельская, Еловая, 2-я Бастионная, Синопская, Хрулева, Туннельная, Арцеулова, Античный бульвар, Приморской Армии, Актюбинская, Городское Шоссе, Привольная, 4-А, Парусная, Синютина, Баркасная, Мате Залки, проезд Мачтовый, Связистов, Бородинская, Лазаревская, Орловская, Якутская, Пригородная, Археологическая, Виктора Янова, Авиационная, Алексея Гущина, Предместная, Тюменская и одноименный переулок, Кавалерийская, Клубничная, Рассветная, Сиреневая, Дубинина, Самотечная, Коли Пищенко.Кроме того, плановые ремонтные работы с 8:00 до 17.00 пойдут по улице Хрусталева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария в Феодосии – более 50 улиц остались без светаАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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