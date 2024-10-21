https://crimea.ria.ru/20241021/avariya-v-feodosii--bolee-50-ulits-ostalis-bez-sveta-1141238044.html
Авария в Феодосии – более 50 улиц остались без света
Авария в Феодосии – более 50 улиц остались без света - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Авария в Феодосии – более 50 улиц остались без света
Более 50 улиц и переулков Феодосии, а также прилегающее село Береговое, остались в понедельник без света из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T13:29
2024-10-21T13:29
2024-10-21T13:29
крым
феодосия
гуп рк "крымэнерго"
энергосистема крыма
отключение электроэнергии в крыму
электросети
жкх
жкх крыма и севастополя
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138909688_67:0:1212:644_1920x0_80_0_0_5f9bd763f0cfab7a9c4ce4ea832156fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Более 50 улиц и переулков Феодосии, а также прилегающее село Береговое, остались в понедельник без света из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго"."Аварийное отключение в электросети. Городской округ Феодосия. Работает аварийная бригада", - сказано в сообщении.Также без электричества переулки Андреевский, Военноморской, Краснофлотский, Первомайский, Пономаревой, Галерейный, Конечный, Куйбышева, Воинский, Славянский, Беломорский, Кочмарского, Советский, Станционный, Кошевого, Мирный, Озерный, Симиренко и абоненты села Береговое.По данным предприятия, восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанцийАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"
крым
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138909688_338:5:1210:659_1920x0_80_0_0_f6b3263cf2ea6727974b56fdb449b77e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, феодосия, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, отключение электроэнергии в крыму, электросети, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма, общество
Авария в Феодосии – более 50 улиц остались без света
Феодосия и пригород в понедельник остались без электричества из-за аварии на сетях
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Более 50 улиц и переулков Феодосии, а также прилегающее село Береговое, остались в понедельник без света из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в электросети. Городской округ Феодосия. Работает аварийная бригада", - сказано в сообщении.
Уточняется, что света нет у жителей по улицам Галерейной, Самариной, Победы, Советской, Украинской, Щебетовской, Куйбышева, Чехова, Горького, Земской, Русской, 1 Мая, Кочмарского, Пономаревой, Вересаева, К. Маркса, Мокроуса, Пушкина, Революционной, Стамова, Крылова, Мира, Проездной, Совхозной, Станционной, Мелиораторов, Механизаторов, Трудовой, Учительской, Весенней, Песчаной, Камышовой, И. Малышева, Дружбы, Фомина, С. Ковпака.
Также без электричества переулки Андреевский, Военноморской, Краснофлотский, Первомайский, Пономаревой, Галерейный, Конечный, Куйбышева, Воинский, Славянский, Беломорский, Кочмарского, Советский, Станционный, Кошевого, Мирный, Озерный, Симиренко и абоненты села Береговое.
По данным предприятия, восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: