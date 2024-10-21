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Авария в Феодосии – более 50 улиц остались без света

Авария в Феодосии – более 50 улиц остались без света - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Авария в Феодосии – более 50 улиц остались без света

Более 50 улиц и переулков Феодосии, а также прилегающее село Береговое, остались в понедельник без света из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T13:29

2024-10-21T13:29

2024-10-21T13:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Более 50 улиц и переулков Феодосии, а также прилегающее село Береговое, остались в понедельник без света из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго"."Аварийное отключение в электросети. Городской округ Феодосия. Работает аварийная бригада", - сказано в сообщении.Также без электричества переулки Андреевский, Военноморской, Краснофлотский, Первомайский, Пономаревой, Галерейный, Конечный, Куйбышева, Воинский, Славянский, Беломорский, Кочмарского, Советский, Станционный, Кошевого, Мирный, Озерный, Симиренко и абоненты села Береговое.По данным предприятия, восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанцийАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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