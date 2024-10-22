Рейтинг@Mail.ru
Более шести тысяч гостей посетили мероприятия РНКБ на Зеленом фестивале - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241022/bolee-shesti-tysyach-gostey-posetili-meropriyatiya-rnkb-na-zelenom-festivale-1141260849.html
Более шести тысяч гостей посетили мероприятия РНКБ на Зеленом фестивале
Более шести тысяч гостей посетили мероприятия РНКБ на Зеленом фестивале - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Более шести тысяч гостей посетили мероприятия РНКБ на Зеленом фестивале
В Судаке на территории арт-кластера "Таврида" уже во второй раз прошел Зеленый фестиваль; мероприятия РНКБ (входит в Группу ВТБ), который стал генеральным... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T12:22
2024-10-22T12:29
рнкб (пао)
зеленый фестиваль
общество
новости крыма
судак
арт-кластер "таврида"
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141260536_0:92:854:572_1920x0_80_0_0_fd66d11cb17f4ec69450a3fd4031ede7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Судаке на территории арт-кластера "Таврида" уже во второй раз прошел Зеленый фестиваль; мероприятия РНКБ (входит в Группу ВТБ), который стал генеральным партнером фестиваля, объединили более шести тысяч человек, сообщает пресс-служба банка.В рамках мероприятия прошел интерактивный лекторий, мастер-класс по созданию экосумки, гипсовых изделий и цветочной композиции. Также для участников организовали фотозону, говорится в сообщении.Кроме того, были высажены около 50 саженцев акации и платанов. Всего в рамках Зеленого фестиваля жители и гости Крыма посадили более 3,5 тысячи деревьев и кустарников. Также участникам фестиваля вручили "Зеленую премию" - два сертификата по 50 тысяч рублей в качестве поощрения за вклад в сохранение флоры и фауны Крыма."Банк РНКБ с большой ответственностью подходит к сохранению окружающей среды и формированию "зеленого будущего" Крымского полуострова, – цитирует пресс-служба слова руководителя проектов устойчивого развития банка РНКБ Кирилла Вайлунова.
https://crimea.ria.ru/20241019/ozelenit-pustynyu-kak-kapsel-pod-sudakom-stanovitsya-tsvetuschim-sadom-1141214378.html
судак
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141260536_0:12:854:652_1920x0_80_0_0_7ccef3576085fa89c3798fa25b9b4927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рнкб (пао), зеленый фестиваль, общество, новости крыма, судак, арт-кластер "таврида", крым

Более шести тысяч гостей посетили мероприятия РНКБ на Зеленом фестивале

12:22 22.10.2024 (обновлено: 12:29 22.10.2024)
 
© Фото предоставлено пресс-службой РНКББолее шести тысяч гостей посетили мероприятия РНКБ на Зеленом фестивале
Более шести тысяч гостей посетили мероприятия РНКБ на Зеленом фестивале
© Фото предоставлено пресс-службой РНКБ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Судаке на территории арт-кластера "Таврида" уже во второй раз прошел Зеленый фестиваль; мероприятия РНКБ (входит в Группу ВТБ), который стал генеральным партнером фестиваля, объединили более шести тысяч человек, сообщает пресс-служба банка.
В рамках мероприятия прошел интерактивный лекторий, мастер-класс по созданию экосумки, гипсовых изделий и цветочной композиции. Также для участников организовали фотозону, говорится в сообщении.
Кроме того, были высажены около 50 саженцев акации и платанов. Всего в рамках Зеленого фестиваля жители и гости Крыма посадили более 3,5 тысячи деревьев и кустарников. Также участникам фестиваля вручили "Зеленую премию" - два сертификата по 50 тысяч рублей в качестве поощрения за вклад в сохранение флоры и фауны Крыма.
"Банк РНКБ с большой ответственностью подходит к сохранению окружающей среды и формированию "зеленого будущего" Крымского полуострова, – цитирует пресс-служба слова руководителя проектов устойчивого развития банка РНКБ Кирилла Вайлунова.
Зеленый фестиваль арт-кластера Таврида прошел под Судаком во второй раз - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
19 октября, 19:36
Озеленить пустыню: как Капсель под Судаком становится цветущим садом
РНКБ (ПАО)Зеленый фестивальОбществоНовости КрымаСудакАрт-кластер "Таврида"Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:56В Крыму назначили нового уполномоченного по правам ребенка
12:53ВС России освободили Новосадовое в ДНР
12:44Умер крымский политик Валерий Ильичев
12:40В Крыму уточнили список национализированного имущества
12:34На Южном берегу Крыма авария в электросетях - без света Гурзуф и Партенит
12:23Крымский мост открыт
12:22Более шести тысяч гостей посетили мероприятия РНКБ на Зеленом фестивале
12:1375 ударов за сутки: в Алешках ранена и контужена мирная жительница
11:51На Крымском мосту остановлено движение
11:47В Крыму и Севастополе растет заболеваемость пневмонией
11:3219-летний парень напал с ножом на группу школьников в Симферополе
11:09СБУ задержала главу медкомиссии Николаевщины за взятки от уклонистов
10:57FPV-дрон атаковал гражданское авто под Белгородом - ранен мужчина
10:54Запреты и штрафы: как ужесточат закон о миграционной политике в РФ
10:35Взрывы на Украине - горят объекты критической инфраструктуры
10:26Два населенных пункта Крыма останутся без газа
10:22Пожар вспыхнул на АЗС Энергодара после атаки дрона: погиб работник
10:06В Крыму задержали пособника агентурной сети СБУ
09:52В Крыму назначили глав двух министерств
09:48Масштабный пожар в Анапе ликвидирован: горели два корпуса гостиницы
Лента новостейМолния