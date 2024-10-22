https://crimea.ria.ru/20241022/bolee-shesti-tysyach-gostey-posetili-meropriyatiya-rnkb-na-zelenom-festivale-1141260849.html

Более шести тысяч гостей посетили мероприятия РНКБ на Зеленом фестивале

Более шести тысяч гостей посетили мероприятия РНКБ на Зеленом фестивале - РИА Новости Крым, 22.10.2024

Более шести тысяч гостей посетили мероприятия РНКБ на Зеленом фестивале

В Судаке на территории арт-кластера "Таврида" уже во второй раз прошел Зеленый фестиваль; мероприятия РНКБ (входит в Группу ВТБ), который стал генеральным... РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T12:22

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рнкб (пао)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Судаке на территории арт-кластера "Таврида" уже во второй раз прошел Зеленый фестиваль; мероприятия РНКБ (входит в Группу ВТБ), который стал генеральным партнером фестиваля, объединили более шести тысяч человек, сообщает пресс-служба банка.В рамках мероприятия прошел интерактивный лекторий, мастер-класс по созданию экосумки, гипсовых изделий и цветочной композиции. Также для участников организовали фотозону, говорится в сообщении.Кроме того, были высажены около 50 саженцев акации и платанов. Всего в рамках Зеленого фестиваля жители и гости Крыма посадили более 3,5 тысячи деревьев и кустарников. Также участникам фестиваля вручили "Зеленую премию" - два сертификата по 50 тысяч рублей в качестве поощрения за вклад в сохранение флоры и фауны Крыма."Банк РНКБ с большой ответственностью подходит к сохранению окружающей среды и формированию "зеленого будущего" Крымского полуострова, – цитирует пресс-служба слова руководителя проектов устойчивого развития банка РНКБ Кирилла Вайлунова.

https://crimea.ria.ru/20241019/ozelenit-pustynyu-kak-kapsel-pod-sudakom-stanovitsya-tsvetuschim-sadom-1141214378.html

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рнкб (пао), зеленый фестиваль, общество, новости крыма, судак, арт-кластер "таврида", крым