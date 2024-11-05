https://crimea.ria.ru/20241105/dron-atakoval-mnogoetazhku-v-belgorode-1141627023.html

Дрон атаковал многоэтажку в Белгороде

Дрон атаковал многоэтажку в Белгороде - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Дрон атаковал многоэтажку в Белгороде

Беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде. Пострадал мирный житель и загорелись три квартиры. Об этом сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T15:57

2024-11-05T15:57

2024-11-05T15:59

белгород

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белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

новости

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде. Пострадал мирный житель и загорелись три квартиры. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

белгород

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, новости, беспилотник (бпла, дрон)