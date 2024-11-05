https://crimea.ria.ru/20241105/dron-atakoval-mnogoetazhku-v-belgorode-1141627023.html
Дрон атаковал многоэтажку в Белгороде
Дрон атаковал многоэтажку в Белгороде - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Дрон атаковал многоэтажку в Белгороде
Беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде. Пострадал мирный житель и загорелись три квартиры. Об этом сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T15:57
2024-11-05T15:57
2024-11-05T15:59
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
новости
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде. Пострадал мирный житель и загорелись три квартиры. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Материал дополняется
Дрон атаковал многоэтажку в Белгороде
Один человек ранен при атаке дрона на многоэтажку в Белгороде
15:57 05.11.2024 (обновлено: 15:59 05.11.2024)