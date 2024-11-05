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Дрон атаковал многоэтажку в Белгороде - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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Дрон атаковал многоэтажку в Белгороде
Дрон атаковал многоэтажку в Белгороде - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Дрон атаковал многоэтажку в Белгороде
Беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде. Пострадал мирный житель и загорелись три квартиры. Об этом сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T15:57
2024-11-05T15:59
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
новости
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде. Пострадал мирный житель и загорелись три квартиры. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, новости, беспилотник (бпла, дрон)
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Дрон атаковал многоэтажку в Белгороде

Один человек ранен при атаке дрона на многоэтажку в Белгороде

15:57 05.11.2024 (обновлено: 15:59 05.11.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаДрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде. Пострадал мирный житель и загорелись три квартиры. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
 
БелгородАтака ВСУ на БелгородОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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