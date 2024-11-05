https://crimea.ria.ru/20241105/tri-drona-atakovali-shebekinskiy-okrug--ranena-zhenschina-1141621180.html

Три дрона атаковали Шебекинский округ – ранена женщина

Три дрона атаковали Шебекинский округ – ранена женщина - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Три дрона атаковали Шебекинский округ – ранена женщина

Мирная жительница получила ранение в результате вражеского удара ВСУ по Шебекинскому муниципальному округу. Об этом сообщил губернатора Белгородской области... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T13:07

2024-11-05T13:07

2024-11-05T13:07

белгородская область

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

происшествия

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1f/1122217282_0:84:1621:996_1920x0_80_0_0_499d15fc7534007a483c852b43ea7198.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Мирная жительница получила ранение в результате вражеского удара ВСУ по Шебекинскому муниципальному округу. Об этом сообщил губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.ВСУ ударили дронами трижды, уточнил губернатор.После оказания необходимой помощи пациента будет переведена в медучреждение Белгорода.Также украинские дроны атаковали объект торговли и газопровод на территории частного дома. Информация о последствиях на земле уточняется. Оперативные службы работают на местах.3 ноября ВСУ ударили кассетными боеприпасами по поселку Октябрьское в Белгородской области, ранены четверо мирных граждан, сообщал об этом губернатор Гладков.Еще днем ранее из-за атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области сильнейшие ожоги получил водитель.1 ноября украинские дроны атаковали в регионе микроавтобусы и автомобиль, в результате удара по которому были ранены два мирных жителя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизаторОдин человек погиб и трое пострадали в ДНР из-за атаки ВСУВСУ атаковали дронами села Белгородской области – пострадал человек

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости