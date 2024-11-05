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Три дрона атаковали Шебекинский округ – ранена женщина
Три дрона атаковали Шебекинский округ – ранена женщина - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Три дрона атаковали Шебекинский округ – ранена женщина
Мирная жительница получила ранение в результате вражеского удара ВСУ по Шебекинскому муниципальному округу. Об этом сообщил губернатора Белгородской области... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T13:07
2024-11-05T13:07
2024-11-05T13:07
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Мирная жительница получила ранение в результате вражеского удара ВСУ по Шебекинскому муниципальному округу. Об этом сообщил губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.ВСУ ударили дронами трижды, уточнил губернатор.После оказания необходимой помощи пациента будет переведена в медучреждение Белгорода.Также украинские дроны атаковали объект торговли и газопровод на территории частного дома. Информация о последствиях на земле уточняется. Оперативные службы работают на местах.3 ноября ВСУ ударили кассетными боеприпасами по поселку Октябрьское в Белгородской области, ранены четверо мирных граждан, сообщал об этом губернатор Гладков.Еще днем ранее из-за атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области сильнейшие ожоги получил водитель.1 ноября украинские дроны атаковали в регионе микроавтобусы и автомобиль, в результате удара по которому были ранены два мирных жителя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизаторОдин человек погиб и трое пострадали в ДНР из-за атаки ВСУВСУ атаковали дронами села Белгородской области – пострадал человек
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РИА Новости Крым
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белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
Три дрона атаковали Шебекинский округ – ранена женщина
Женщина получила ранение в результате атаки украинских дронов по Белгородской области