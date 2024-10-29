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Обломки БПЛА нашел местный житель в Калужской области

Обломки БПЛА нашел местный житель в Калужской области - РИА Новости Крым, 29.10.2024

Обломки БПЛА нашел местный житель в Калужской области

Житель Калужской области обнаружил обломки беспилотника, на месте работают экстренные службы. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T09:32

2024-10-29T09:32

2024-10-29T09:32

россия

новости

беспилотник (бпла, дрон)

калужская область

владислав шапша

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Житель Калужской области обнаружил обломки беспилотника, на месте работают экстренные службы. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.По его словам, иногда местные жители обнаруживают обломки вражеских дронов после работы ПВО раньше оперативных служб. В связи с этим губернатор призвал всех соблюдать меры безопасности и при обнаружении опасных предметов сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать их. Как сообщалось, силы ПВО сбили за минувшую ночь семь украинских беспилотников. Один беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря, два над территорией Белгородской области, два над территорией Брянской области и два – над территорией Курской области.27 октября над Азовским морем, Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Курской областями сбит 51 дрон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками четыре области РоссииНад Азовским морем уничтожены три вражеских беспилотникаТри беспилотника сбиты над Черным морем

россия

калужская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, беспилотник (бпла, дрон), калужская область, владислав шапша, происшествия