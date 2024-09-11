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Российские войска поразили пункт управления группировки "Хортица"
Российские войска поразили пункт управления группировки "Хортица" - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Российские войска поразили пункт управления группировки "Хортица"
Военные российской армии поразили пункт управления группировки "Хортица" и живую силу украинских боевиков в 144 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T15:32
2024-09-11T15:32
2024-09-11T16:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новоси Крым. Военные российской армии поразили пункт управления группировки "Хортица" и живую силу украинских боевиков в 144 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ.Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, девять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, перечислили в оборонном ведомстве РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31398 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 17986 танков и других боевых бронированных машин, 1452 боевых машины реактивных систем залпового огня, 14438 орудий полевой артиллерии и минометов, 25899 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, авиация, артиллерия, ракетные войска, беспилотник (бпла, дрон), потери всу
Российские войска поразили пункт управления группировки "Хортица"
Пункт управления группировки "Хортица" поражен российскими военными в зоне спецоперации
15:32 11.09.2024 (обновлено: 16:22 11.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новоси Крым. Военные российской армии поразили пункт управления группировки "Хортица" и живую силу украинских боевиков в 144 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение передовому пункту управления группировки "Хортица", складу боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах", – сказано в сообщении.
Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, девять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, перечислили в оборонном ведомстве РФ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31398 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 17986 танков и других боевых бронированных машин, 1452 боевых машины реактивных систем залпового огня, 14438 орудий полевой артиллерии и минометов, 25899 единиц специальной военной автомобильной техники.
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