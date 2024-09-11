https://crimea.ria.ru/20240911/rossiyskie-voyska-porazili-punkt-upravleniya-gruppirovki-khortitsa-1140279742.html

Российские войска поразили пункт управления группировки "Хортица"

Российские войска поразили пункт управления группировки "Хортица" - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Российские войска поразили пункт управления группировки "Хортица"

Военные российской армии поразили пункт управления группировки "Хортица" и живую силу украинских боевиков в 144 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T15:32

2024-09-11T15:32

2024-09-11T16:22

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новоси Крым. Военные российской армии поразили пункт управления группировки "Хортица" и живую силу украинских боевиков в 144 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ.Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, девять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, перечислили в оборонном ведомстве РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31398 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 17986 танков и других боевых бронированных машин, 1452 боевых машины реактивных систем залпового огня, 14438 орудий полевой артиллерии и минометов, 25899 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, авиация, артиллерия, ракетные войска, беспилотник (бпла, дрон), потери всу