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ВС России продолжают продвижение - уничтожены еще 2 тысячи боевиков
ВС России продолжают продвижение - уничтожены еще 2 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 12.09.2024
ВС России продолжают продвижение - уничтожены еще 2 тысячи боевиков
Российские военные за сутки уничтожили до двух тысяч боевиков, вражескую технику и вооружения, разбили склады боеприпасов и продолжила продвижение в глубину... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T12:58
2024-09-12T12:58
2024-09-12T12:59
министерство обороны рф
украина
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили до двух тысяч боевиков, вражескую технику и вооружения, разбили склады боеприпасов и продолжила продвижение в глубину обороны противника. Об этом сообщается в сводке Минобороны в четверг.В зоне ответственности группировки войск "Север" ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две гаубицы Д-30, станцию РЭБ "Анклав-Н", полевой склад боеприпасов.Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение, отразили три контратаки. Потери противника составили до 445 боевиков, два бронетранспортера М113, три автомобиля, по одной гаубице М777, Д-20 и Д-30, и четыре британских L-119, САУ "Гвоздика", станции РЭБ "Анклав-Н", "Квертус", два полевых склада боеприпасов."Южная" группировка продолжила продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 745 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, 26 автомобилей, две гаубицы М777 и две FH-7, по одной Д-20, Д-30 и L-119, полевой склад боеприпасов и станцию РЭБ "Анклав-Н".Бойцы "Центра" улучшили положение по переднему краю, отразили восемь контратак, уничтожили до 495 боевиков ВСУ, танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".Подразделения группы "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили две контратаки штурмовых групп противника, ликвидировали до 120 военнослужащих ВСУ, семь автомобилей, гаубицу М777, две станции РЭБ Нота.Потери ВСУ в зоне работы подразделений "Днепра" - до 40 боевиков, американский бронетранспортер М113, шесть автомобилей, орудие Д-20, станция РЭБ "Анклав-Н".Сутками ранее Вооруженные силы России успешно отразили шесть контратак противника, который потерял более 2000 военнослужащих.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска поразили пункт управления группировки "Хортица"Армия России разбила цех производства беспилотников ВСУ и установку РСЗОРоссийские системы ПВО сбили французские и американские бомбы и снаряды
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министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво
ВС России продолжают продвижение - уничтожены еще 2 тысячи боевиков
Минобороны: потери украинских войск за сутки составили до двух тысяч человек
12:58 12.09.2024 (обновлено: 12:59 12.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили до двух тысяч боевиков, вражескую технику и вооружения, разбили склады боеприпасов и продолжила продвижение в глубину обороны противника. Об этом сообщается в сводке Минобороны в четверг.
В зоне ответственности группировки войск "Север" ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две гаубицы Д-30, станцию РЭБ "Анклав-Н", полевой склад боеприпасов.
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение, отразили три контратаки. Потери противника составили до 445 боевиков, два бронетранспортера М113, три автомобиля, по одной гаубице М777, Д-20 и Д-30, и четыре британских L-119, САУ "Гвоздика", станции РЭБ "Анклав-Н", "Квертус", два полевых склада боеприпасов.
"Южная" группировка продолжила продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 745 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, 26 автомобилей, две гаубицы М777 и две FH-7, по одной Д-20, Д-30 и L-119, полевой склад боеприпасов и станцию РЭБ "Анклав-Н".
Бойцы "Центра" улучшили положение по переднему краю, отразили восемь контратак, уничтожили до 495 боевиков ВСУ, танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".
Подразделения группы "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили две контратаки штурмовых групп противника, ликвидировали до 120 военнослужащих ВСУ, семь автомобилей, гаубицу М777, две станции РЭБ Нота.
Потери ВСУ в зоне работы подразделений "Днепра" - до 40 боевиков, американский бронетранспортер М113, шесть автомобилей, орудие Д-20, станция РЭБ "Анклав-Н".
Сутками ранее
Вооруженные силы России успешно отразили шесть контратак противника, который потерял более 2000 военнослужащих.
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