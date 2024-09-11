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Шесть безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 2000 боевиков за сутки

Шесть безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 2000 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Шесть безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 2000 боевиков за сутки

Вооруженные силы России за сутки успешно отразили шесть контратак противника, который потерял более 2000 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T16:32

2024-09-11T16:32

2024-09-11T16:32

новости сво

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вооруженные силы россии

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки успешно отразили шесть контратак противника, который потерял более 2000 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Отражены три контратаки ВСУ. Потери противника составили до 510 военнослужащих", – говорится в сообщении.Среди уничтоженной военной техники боевая бронированная машина "Казак", 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 100 мм пушка "Рапира".Две контратаки штурмовых групп отразили подразделения "Южной" группировки войск. ВСУ потеряли до 655 военнослужащих, а также вооружение, в том числе 155 мм гаубицы М777 и М198, 152 мм гаубицу "Мста-Б" и 105 мм орудие М119 производства США, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании.Еще одну контратаку штурмовой группы отразили подразделения группировки войск "Восток" и улучшили тактическое положение. Украина потеряла более 110 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 155 мм самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства и "Paladin" производства США. Уничтожен полевой склад боеприпасов.До 180 военнослужащих и три автомобиля ВСУ потеряли в результате действий подразделений группировки войск "Север". Также уничтожен склад боеприпасов.Улучшили тактическое положение подразделения группировки войск "Запад", благодаря действиям которых противник потерял до 460 боевиков. Кроме того, уничтожена военная техника, среди которой боевая машина пехоты "Bradley" производства США, три автомобиля, две боевые машины реактивных систем залпового огня "Град" и RAK-SA-12 хорватского производства, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 155 мм гаубица М198 производства США, две 155 мм гаубицы FН-70 производства Великобритании. Поражены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре склада боеприпасов.До 110 военнослужащих Киев потерял в зоне действия подразделений группировки войск "Днепр". Уничтожены в том числе реактивная система залпового огня MLRS производства США, 155 мм гаубица FН-70 производства Великобритании, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два склада боеприпасов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Решение об ударах по России ATACMS уже принято – КремльВСУ попытались захватить в Черном море буровую установку "Крым-2"Российские войска поразили пункт управления группировки "Хортица"

новые регионы россии

харьковская область

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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика