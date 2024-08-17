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В Ялте горит заповедник - РИА Новости Крым, 17.08.2024
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В Ялте горит заповедник
В Ялте горит заповедник - РИА Новости Крым, 17.08.2024
В Ялте горит заповедник
На Южном берегу Крыма горит лесная подстилка Ялтинского горно-лесного заповедника. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T15:42
2024-08-17T15:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма горит лесная подстилка Ялтинского горно-лесного заповедника. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.Информация о пожаре поступила спасателям в субботу в 14:37. К месту отправились пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым и Ялтинского лесного природного заповедника.Угрозы распространения огня на населенные пункты нет. Данных о погибших или пострадавших не поступало, добавили спасатели.С огнем борются 17 специалистов и девять единиц техники.В субботу в Севастополе вспыхнул сухостой у Монастырского шоссе. Огонь был локализован на площади 1500 квадратных метров.Это уже не первый за неделю случай возгорания заповедника в Ялте. Лесная подстилка рядом с Южнобережным шоссе загорелась 13 августа. Огонь был локализован на площади 1300 квадратных метров. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь вечером. В районе Алушты пожар произошел днем 13 августа - его потушили на площади 0,46 га.Причиной пожара в Алуште, по предварительной версии, стал разожженный в лесном массиве костер, который перекинулся на лесную подстилку, сухую растительность и деревья, сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.За пожары в экосистемах к административной ответственности в Крыму с начала года привлечены 450 человек, сообщали ранее в МЧС.С 17 апреля в Крыму объявлен особый противопожарный режим, во время которого запрещается разводить костры и проводить пожароопасные работы. Штрафы для граждан составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц - до 800 тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:Случайность или диверсия - ответ Аксенова о лесных пожарах в КрымуВ Крыму нашли виновника крупного пожара в Коктебеле – возбуждено делоПриродные пожары на Южнобережье Крыма - спасатели назвали причину
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, ялта, заповедники крыма, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия, природа, леса крыма, экология, новости крыма
В Ялте горит заповедник

В Крыму загорелся Ялтинский горно-лесной заповедник

15:42 17.08.2024 (обновлено: 15:47 17.08.2024)
 
© ФГБУ "Заповедный Крым"Пожар в Ялтинском заповеднике
Пожар в Ялтинском заповеднике
© ФГБУ "Заповедный Крым"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма горит лесная подстилка Ялтинского горно-лесного заповедника. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.
Информация о пожаре поступила спасателям в субботу в 14:37. К месту отправились пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым и Ялтинского лесного природного заповедника.

"Установлено, что произошло возгорание лесной подстилки. Подразделения приступили к тушению возгорания. Тушение пожара осложняется труднодоступной горно-лесной местностью", - сказано в сообщении.

Угрозы распространения огня на населенные пункты нет. Данных о погибших или пострадавших не поступало, добавили спасатели.
С огнем борются 17 специалистов и девять единиц техники.
В субботу в Севастополе вспыхнул сухостой у Монастырского шоссе. Огонь был локализован на площади 1500 квадратных метров.
Это уже не первый за неделю случай возгорания заповедника в Ялте. Лесная подстилка рядом с Южнобережным шоссе загорелась 13 августа. Огонь был локализован на площади 1300 квадратных метров. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь вечером. В районе Алушты пожар произошел днем 13 августа - его потушили на площади 0,46 га.
Причиной пожара в Алуште, по предварительной версии, стал разожженный в лесном массиве костер, который перекинулся на лесную подстилку, сухую растительность и деревья, сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.
За пожары в экосистемах к административной ответственности в Крыму с начала года привлечены 450 человек, сообщали ранее в МЧС.
С 17 апреля в Крыму объявлен особый противопожарный режим, во время которого запрещается разводить костры и проводить пожароопасные работы. Штрафы для граждан составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц - до 800 тысяч.
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