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В Севастополе локализовали лесной пожар - РИА Новости Крым, 17.08.2024
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В Севастополе локализовали лесной пожар
В Севастополе локализовали лесной пожар - РИА Новости Крым, 17.08.2024
В Севастополе локализовали лесной пожар
Пожар в районе Монастырского шоссе в Севастополе локализован. Об этом сообщили в региональном Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T14:43
2024-08-17T14:43
севастополь
пожар
мчс севастополя
происшествия
леса крыма
природа
экология
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Пожар в районе Монастырского шоссе в Севастополе локализован. Об этом сообщили в региональном Главке МЧС России.Днем в субботу стало известно о возгорании сухой растительности у трассы. На месте работали силы МЧС России и Лесхоза. Погибших и пострадавших нет. Изначально сообщалось, что огонь охватил гектар территории, но позже данные обновили.Сейчас подразделения МЧС России и Лесхоза продолжают проливку территории.В субботу в Севастополе до 7 сентября продлили запрет на посещение лесов. С 17 апреля на территории Крыма действует особый противопожарный режим. За его нарушение с начала года оштрафовали 450 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожаром на закрытом полигоне ТБО в Феодосии заинтересовалась прокуратураПожар в Ялтинском заповеднике ликвидирован – названа причинаНастоящий бой за урожай: в новых регионах украинские дроны выжигают поля
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, пожар, мчс севастополя, происшествия, леса крыма, природа, экология, новости крыма
В Севастополе локализовали лесной пожар

Пожар у Монастырского шоссе в Севастополе локализован на площади 1500 "квадратов" - МЧС

14:43 17.08.2024
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюСмертельный пожар в Севастополе
Смертельный пожар в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Пожар в районе Монастырского шоссе в Севастополе локализован. Об этом сообщили в региональном Главке МЧС России.
Днем в субботу стало известно о возгорании сухой растительности у трассы. На месте работали силы МЧС России и Лесхоза. Погибших и пострадавших нет. Изначально сообщалось, что огонь охватил гектар территории, но позже данные обновили.
"Открытого горения больше нет. По уточненной информации, площадь пожара оказалась меньше предполагаемой изначально – 1500 квадратных метров", - сказано в сообщении.
Сейчас подразделения МЧС России и Лесхоза продолжают проливку территории.
В субботу в Севастополе до 7 сентября продлили запрет на посещение лесов.
С 17 апреля на территории Крыма действует особый противопожарный режим. За его нарушение с начала года оштрафовали 450 человек.
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