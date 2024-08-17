https://crimea.ria.ru/20240817/v-sevastopole-lokalizovali-lesnoy-pozhar-1139672849.html

В Севастополе локализовали лесной пожар

В Севастополе локализовали лесной пожар - РИА Новости Крым, 17.08.2024

В Севастополе локализовали лесной пожар

Пожар в районе Монастырского шоссе в Севастополе локализован. Об этом сообщили в региональном Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T14:43

2024-08-17T14:43

2024-08-17T14:43

севастополь

пожар

мчс севастополя

происшествия

леса крыма

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экология

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Пожар в районе Монастырского шоссе в Севастополе локализован. Об этом сообщили в региональном Главке МЧС России.Днем в субботу стало известно о возгорании сухой растительности у трассы. На месте работали силы МЧС России и Лесхоза. Погибших и пострадавших нет. Изначально сообщалось, что огонь охватил гектар территории, но позже данные обновили.Сейчас подразделения МЧС России и Лесхоза продолжают проливку территории.В субботу в Севастополе до 7 сентября продлили запрет на посещение лесов. С 17 апреля на территории Крыма действует особый противопожарный режим. За его нарушение с начала года оштрафовали 450 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожаром на закрытом полигоне ТБО в Феодосии заинтересовалась прокуратураПожар в Ялтинском заповеднике ликвидирован – названа причинаНастоящий бой за урожай: в новых регионах украинские дроны выжигают поля

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, пожар, мчс севастополя, происшествия, леса крыма, природа, экология, новости крыма