https://crimea.ria.ru/20240815/pozharom-na-zakrytom-poligone-tbo-v-feodosii-zainteresovalas-prokuratura-1139629867.html
Пожаром на закрытом полигоне ТБО в Феодосии заинтересовалась прокуратура
Пожаром на закрытом полигоне ТБО в Феодосии заинтересовалась прокуратура - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Пожаром на закрытом полигоне ТБО в Феодосии заинтересовалась прокуратура
Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с возгоранием на недействующем полигоне твердых бытовых отходов в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T15:03
2024-08-15T15:03
2024-08-15T15:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с возгоранием на недействующем полигоне твердых бытовых отходов в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Утром на территории закрытого полигона ТБО в селе Виноградное под Феодосией произошел пожар. Огонь охватил 200 "квадратов". Возгорание было локализовано, тушение продолжается.При наличии оснований будут приняты меры реагирования, добавили в прокуратуре.По информации надзорного ведомства, коммунальные службы продолжают ликвидировать очаги возгорания.Ранее заместитель начальника республиканского главка МЧС России Игорь Скуртул сообщил, что из-за аномальной жары и засухи число пожаров в Крыму выросло на треть по сравнению с прошлым годом.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд обязал власти Ленинского района рекультивировать мусорный полигонВ Керчи завершается рекультивация полигона ТБО - что сделаноНарушение противопожарного режима в Крыму: оштрафованы 400 человек
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, феодосия, пожар, происшествия, мусор, переработка мусора, экология, новости крыма
Пожаром на закрытом полигоне ТБО в Феодосии заинтересовалась прокуратура
Прокуратура начала проверку в связи с пожаром на недействующем полигоне в Феодосии
15:03 15.08.2024 (обновлено: 15:04 15.08.2024)