https://crimea.ria.ru/20240815/pozharom-na-zakrytom-poligone-tbo-v-feodosii-zainteresovalas-prokuratura-1139629867.html

Пожаром на закрытом полигоне ТБО в Феодосии заинтересовалась прокуратура

Пожаром на закрытом полигоне ТБО в Феодосии заинтересовалась прокуратура - РИА Новости Крым, 15.08.2024

Пожаром на закрытом полигоне ТБО в Феодосии заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с возгоранием на недействующем полигоне твердых бытовых отходов в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T15:03

2024-08-15T15:03

2024-08-15T15:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с возгоранием на недействующем полигоне твердых бытовых отходов в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Утром на территории закрытого полигона ТБО в селе Виноградное под Феодосией произошел пожар. Огонь охватил 200 "квадратов". Возгорание было локализовано, тушение продолжается.При наличии оснований будут приняты меры реагирования, добавили в прокуратуре.По информации надзорного ведомства, коммунальные службы продолжают ликвидировать очаги возгорания.Ранее заместитель начальника республиканского главка МЧС России Игорь Скуртул сообщил, что из-за аномальной жары и засухи число пожаров в Крыму выросло на треть по сравнению с прошлым годом.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд обязал власти Ленинского района рекультивировать мусорный полигонВ Керчи завершается рекультивация полигона ТБО - что сделаноНарушение противопожарного режима в Крыму: оштрафованы 400 человек

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, пожар, происшествия, мусор, переработка мусора, экология, новости крыма