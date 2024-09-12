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Насильственная евроинтеграция: как Молдавию заставляют Европу любить - РИА Новости Крым, 12.09.2024
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Насильственная евроинтеграция: как Молдавию заставляют Европу любить
Насильственная евроинтеграция: как Молдавию заставляют Европу любить - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Насильственная евроинтеграция: как Молдавию заставляют Европу любить
Власти Молдавии пытаются провести страну по пути евроинтеграции, отказываясь от собственных интересов и свобод, и начать процесс принятия будущего обнищания... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T13:48
2024-09-12T13:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Власти Молдавии пытаются провести страну по пути евроинтеграции, отказываясь от собственных интересов и свобод, и начать процесс принятия будущего обнищания нации решили с молодежи. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.Министр образования Молдовы Дан Перчун распорядился в этом учебном году "содействовать инициативе "Послы за Евросоюз" и проводить в школах информационные часы "о прелестях евроинтеграции и жизни в ЕС". При этом такая инициатива встречает волну возмущения среди граждан страны.По мнению политолога, в случае евроинтеграции обычных молдован ждет обнищание. И большинство граждан страны пока еще это понимают, и чтобы переломить ситуацию было принято решение подключать пропагандистские механизмы, в частности - уроки "о прелестях жизни в ЕС" - это "игра в долгую", рассчитанная на "перепрошивку" молодежи. "То, что это никак не соотносится с правами человека, и они прямым образом нарушают те ценности, которые якобы исповедует Евросоюз, их не смущает. Как, собственно, не смущает это и ЕС, несмотря на все заявления о демократичных подходах", - констатирует Мухин.На самом же деле в случае членства Молдавии в ЕС речь идет о десоциализации государства: в обмен на отказ от собственного производства предполагается система дотаций и социальных пособий.Блок НАТО на протяжении многих лет работал над тем, чтобы создать из Молдавии антироссийский плацдарм и вероятность втягивания этой страны в прямой военный конфликт против России не исключена, считает доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Молдавии хотят оштрафовать за ношение георгиевской ленты сотни человекОтношения Молдавии с Россией - заявления ДодонаСтрана недорого - как американская частная компания выкупила Украину
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молдавия, европейский союз (ес), в мире, европа, политика, мнения, алексей мухин
Насильственная евроинтеграция: как Молдавию заставляют Европу любить

Евроинтеграцию Молдавии решили начать с "перепрошивки" молодежи - политолог

13:48 12.09.2024 (обновлено: 13:50 12.09.2024)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Молдавии и Евросоюза
Государственный флаг Молдавии и Евросоюза
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Власти Молдавии пытаются провести страну по пути евроинтеграции, отказываясь от собственных интересов и свобод, и начать процесс принятия будущего обнищания нации решили с молодежи. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Министр образования Молдовы Дан Перчун распорядился в этом учебном году "содействовать инициативе "Послы за Евросоюз" и проводить в школах информационные часы "о прелестях евроинтеграции и жизни в ЕС". При этом такая инициатива встречает волну возмущения среди граждан страны.
По мнению политолога, в случае евроинтеграции обычных молдован ждет обнищание. И большинство граждан страны пока еще это понимают, и чтобы переломить ситуацию было принято решение подключать пропагандистские механизмы, в частности - уроки "о прелестях жизни в ЕС" - это "игра в долгую", рассчитанная на "перепрошивку" молодежи.
"То, что это никак не соотносится с правами человека, и они прямым образом нарушают те ценности, которые якобы исповедует Евросоюз, их не смущает. Как, собственно, не смущает это и ЕС, несмотря на все заявления о демократичных подходах", - констатирует Мухин.
На самом же деле в случае членства Молдавии в ЕС речь идет о десоциализации государства: в обмен на отказ от собственного производства предполагается система дотаций и социальных пособий.

"По сути страну "подсадят на иглу" внешних заимствований со всеми вытекающими последствиями. Цель Евросоюза и на Украине, и в Молдавии проста: им не нужны люди, им нужны территории для переселения мигрантов, для создания латифундии - то есть аграрного сектора, который будет обслуживаться этими мигрантами за очень небольшие деньги", - убежден эксперт.

Блок НАТО на протяжении многих лет работал над тем, чтобы создать из Молдавии антироссийский плацдарм и вероятность втягивания этой страны в прямой военный конфликт против России не исключена, считает доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.
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