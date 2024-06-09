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Отношения Молдавии с Россией - заявления Додона
Отношения Молдавии с Россией - заявления Додона - РИА Новости Крым, 09.06.2024
Отношения Молдавии с Россией - заявления Додона
Молдавия может восстановить отношения с Россией, но только в случае отставки нынешнего прозападного руководства, которое толкает страну к войне по украинскому... РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T10:14
2024-06-09T10:14
2024-06-09T11:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Молдавия может восстановить отношения с Россией, но только в случае отставки нынешнего прозападного руководства, которое толкает страну к войне по украинскому сценарию. Об этом заявил экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон на полях ПМЭФ, пишет РИА Новости.Он добавил, что Молдавия потеряла миллиарды долларов из-за того, что игнорирует участие в ЕАЭС и СНГ, а нынешние власти готовят страну "к украинскому сценарию"При этом Додон убежден, что кровавый сценарий уже давно бы развернулся в Приднестровье, куда Украина еще не ввела войска только потому, что непризнанная республика де-юре в международном плане — часть Молдавии.Все это, по мнению экс-президента страны, в итоге приведет нынешнего президента Майю Санду к проигрышу на президентских выборах, а если Санду все же объявят победителем президентской гонки, он призвал не признавать этих результатов и пообещал, что оппозиция, придя к власти, восстановит отношения с Россией.Блок НАТО на протяжении многих лет работал над тем, чтобы создать из Молдавии антироссийский плацдарм и вероятность втягивания этой страны в прямой военный конфликт против России не исключена, считает доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Запад использует Молдавию в военном "пасьянсе" против РоссииВ Молдавии хотят оштрафовать за ношение георгиевской ленты сотни человекЗаморозка Молдавией договора об оружии в Европе: что ждет Приднестровье
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игорь додон, молдавия, россия, украина, политика, новости, пмэф
Отношения Молдавии с Россией - заявления Додона
Молдавия должна восстановить отношения с РФ - Додон
10:14 09.06.2024 (обновлено: 11:00 09.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Молдавия может восстановить отношения с Россией, но только в случае отставки нынешнего прозападного руководства, которое толкает страну к войне по украинскому сценарию. Об этом заявил экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон на полях ПМЭФ, пишет РИА Новости.
"Последние три года Молдова полностью исключила любые контакты с РФ… Тех, кто в этом виноват, мы обычно называем "соросятами" (выходцы из фондов финансиста Джорджа Сороса - ред.)… Их выращивали для этого", - сказал Додон.
Он добавил, что Молдавия потеряла миллиарды долларов из-за того, что игнорирует участие в ЕАЭС и СНГ, а нынешние власти готовят страну "к украинскому сценарию"
"Майя Санду - это война. Она готовит страну к украинскому сценарию, ей поставили такую задачу. Если проводить параллели, то это один в один то, что происходило на Украине. НАТО, учения, покупка оружия - у нас последние полтора года происходит то же самое", - констатировал политик.
При этом Додон убежден, что кровавый сценарий уже давно бы развернулся в Приднестровье, куда Украина еще не ввела войска только потому, что непризнанная республика де-юре в международном плане — часть Молдавии.
Все это, по мнению экс-президента страны, в итоге приведет нынешнего президента Майю Санду к проигрышу на президентских выборах, а если Санду все же объявят победителем президентской гонки, он призвал не признавать этих результатов и пообещал, что оппозиция, придя к власти, восстановит отношения с Россией.
"У нас другого варианта не будет. Поэтому мы точно будем дружить с Россией. Мы точно вернем нашу повестку стратегического партнерства. Потому что без России, без сильной России, Молдове будет очень тяжело. Я говорю и про экономику, и про "социалку", - заключил политик.
Блок НАТО на протяжении многих лет работал над тем, чтобы создать из Молдавии антироссийский плацдарм
и вероятность втягивания этой страны в прямой военный конфликт против России не исключена, считает доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.
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