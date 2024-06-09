https://crimea.ria.ru/20240609/otnosheniya-moldavii-s-rossiey---zayavleniya-dodona-1137972600.html

Отношения Молдавии с Россией - заявления Додона

Отношения Молдавии с Россией - заявления Додона - РИА Новости Крым, 09.06.2024

Отношения Молдавии с Россией - заявления Додона

Молдавия может восстановить отношения с Россией, но только в случае отставки нынешнего прозападного руководства, которое толкает страну к войне по украинскому... РИА Новости Крым, 09.06.2024

2024-06-09T10:14

2024-06-09T10:14

2024-06-09T11:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Молдавия может восстановить отношения с Россией, но только в случае отставки нынешнего прозападного руководства, которое толкает страну к войне по украинскому сценарию. Об этом заявил экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон на полях ПМЭФ, пишет РИА Новости.Он добавил, что Молдавия потеряла миллиарды долларов из-за того, что игнорирует участие в ЕАЭС и СНГ, а нынешние власти готовят страну "к украинскому сценарию"При этом Додон убежден, что кровавый сценарий уже давно бы развернулся в Приднестровье, куда Украина еще не ввела войска только потому, что непризнанная республика де-юре в международном плане — часть Молдавии.Все это, по мнению экс-президента страны, в итоге приведет нынешнего президента Майю Санду к проигрышу на президентских выборах, а если Санду все же объявят победителем президентской гонки, он призвал не признавать этих результатов и пообещал, что оппозиция, придя к власти, восстановит отношения с Россией.Блок НАТО на протяжении многих лет работал над тем, чтобы создать из Молдавии антироссийский плацдарм и вероятность втягивания этой страны в прямой военный конфликт против России не исключена, считает доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Запад использует Молдавию в военном "пасьянсе" против РоссииВ Молдавии хотят оштрафовать за ношение георгиевской ленты сотни человекЗаморозка Молдавией договора об оружии в Европе: что ждет Приднестровье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь додон, молдавия, россия, украина, политика, новости, пмэф